جامعة الفيوم: استمرار فعاليات الدورة التدريبية للأئمة والدعاة والواعظات



وخلال المحاضرة استمع د. محمد فتحي لنقاشات الأئمة الحاضرين وقام بالرد عليها.

استمرت فعاليات الدورة التدريبية للأئمة والدعاة والواعظات التي تنظمها جامعة الفيوم بالتعاون مع وزارة الأوقاف ومديرية الأوقاف بالفيوم، حيث عقدت ثاني المحاضرات النقاشية.تناولت الجلسة الثانية الحديث حول العوامل المؤثرة في الرأي العام وحاضر خلالها الدكتور محمد فتحي المدرس بقسم علم النفس بكلية الآداب بحضور عدد من الأئمة والوعاظ.وتضمنت المحاضرة العديد من المحاور منها: توضيح الفارق بين الرأي العام والاتجاه.حيث أوضح الدكتور محمد فتحي، أن الاتجاة يعبر عن ميول ودوافع فردية، بينما يتمثل الرأى العام في مجموعة من توجهات وميول الأفراد ويعبر عن شريحة واسعة من المجتمع، وأشار إلى أن ثمة عوامل تؤثر في الرأي العام منها: الدين والتربية والعادات والتقاليد والأحداث الجارية والإعلام.وأوضح سيادته أنه من خصائص الرأي العام أن يأتي متوافقا مع رأي الأغلبية ومستجيبا للأحداث الجارية، وتتمثل أهميته في استجابة بعض الدول والحكومات لرغبات الرأي العام، وقد تتغير علي إثره العديد من القرارات وتسعي الدول إلى تكوين رأي عام إيجابي يحميها من المخربين والمفسدين.وأشار إلى أن أساليب تغيير الرأي العام تتمثل في العمل على تحويل انتباه الجمهور والعمل على إثارة العاطفة، وعرض معلومات تدعم الاتجاه السائد للدولة، واستخدام الدين كوسيلة لإقناع الناس.ووجه سيادته الأئمة بضرورة الانتباه لتلك الأمور حتى يتمكنوا من تقديم خطاب ديني جيد قادر على تفنيد الشائعات والتصدي لمحاولات البعض تشتيكيك المواطنين في معتقداتهم الأصيلة الراسخة.