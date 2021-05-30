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عاجل.. مصر تنسق مع "أبو مازن" لعقد اجتماعات للفصائل الفلسطينية بالقاهرة

الأحد 30/مايو/2021 - 04:45 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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نسق الوفد الأمني الذي أوفده الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى فلسطين، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن لعقد مجموعة من الاجتماعات مع الامناء العاملين للفصائل الفلسطينية بالقاهرة، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، قبل قليل.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن مصر حريصة كل الحرص على مقدرات الشعب الفلسطيني.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة للرئيس الفلسطيني محمود عباس ينقلها رئيس المخابرات العامة تؤكد على دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني.

كما أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي وفدا أمنيا رفيع المستوى إلى إسرائيل والمناطق الفلسطينية لبحث تثبيت وقف اطلاق النار وإعادة الإعمار.

والوفد المصري سيناقش سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية، وقطاع غزة.

ووجه الرئيس السيسي، الوفد المصري لدفع الجهود إنهاء الانقسام.

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