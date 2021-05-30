تفاصيل سقوط طفل اثناء لهوة من الدور الخامس في المنصورة

شهدت منطقة " المجزر" في المنصورة بمحافظة الدقهلية، اصابة طفل بكسور متفرقة بالجسم واشتباه نزيف في المخ اثر سقوطة من أعلي سطح منزله بالطابق الخامس بمسقط المنزل أثناء لهوه.



تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من مستشفى المنصورة الدولى بوصول " عمر أحمد محمد محمود " 13 سنة، طالب، ومقيم لدى أسرته بمنطقة " المجزر " دائرة القسم،مصابًا بكسور متفرقة بالجسم واشتباه نزيف بالمخ اثر سقوط من علو.



بانتقال الضباط وبالفحص وسؤال والده " أحمد محمد مسود حسین " 37 سنة، محاسب، ومقيم بذات العنوان قرر بانه أثناء لهو نجله أعلى سطح المنزل بالطابق الخامس إختل توازنه وسقط أرضا بمسقط المنزل مما أدى إلى حدوث إصابته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 5065 لسنة 2021 إداري قسم أول المنصورة، وجاري العرض على النيابة العامة.