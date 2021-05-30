معتز التوني : استعد للعبة ٣ وفيلم سينمائي قريبا مع أحمد عبد العزيز

قال المخرج معتز التونى ان اصعب حاجة حصلت في مسلسل " احسن اب" انه دخل اول يوم تصوير كان يوم ٧ مارس و كان المفروض اننا هنعرض ال ١٥ اليوم الأخيرة من رمضان و تم ابلاغنا بعد بداية التصوير اننا هنعرض اول ١٥ يوم في رمضان .





و أضاف خلال لقاءه مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، الحمد لله ضغطنا التصوير و خلصت التصوير اول يوم رمضان و اشتغلنا في المونتاج .



