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معتز التوني : استعد للعبة ٣ وفيلم سينمائي قريبا مع أحمد عبد العزيز

الأحد 30/مايو/2021 - 04:47 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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قال المخرج معتز التونى ان اصعب حاجة حصلت في مسلسل " احسن اب"  انه دخل اول يوم تصوير كان يوم ٧ مارس و كان المفروض اننا هنعرض ال ١٥ اليوم الأخيرة من رمضان و تم ابلاغنا بعد بداية التصوير اننا هنعرض اول ١٥ يوم في رمضان . 

و أضاف خلال لقاءه مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، الحمد لله ضغطنا التصوير و خلصت التصوير اول يوم رمضان و اشتغلنا في المونتاج . 

و اعلن التونى انه بيستعد حاليا لفيلم مع الأستاذ احمد عبد العزيز ، و بيجهز لمسلسل اللعبة ٣ .

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