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محافظ قنا: 160 مليون جنيه حجم الخطة الاستثمارية لرصف الطرق الداخلية بقنا

الأحد 30/مايو/2021 - 04:51 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأحد اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي للطرق التي يجرى رصفها داخل مدن وقرى المحافظة بحضور حازم عمر نائب المحافظ والمهندس تامر سعيد سكرتير عام المحافظة والمهندس محمد نبيل مدير عام مديرية الطرق والنقل ورؤساء الوحدات المحلية والمقاولون المسئولون عن تنفيذ عمليات الرصف.

أوضح محافظ قنا أن عدد الطرق التي تم طرحها خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020- 2021 بلغ 82 طريق ما بين طرق رئيسية وشوارع فرعية بإجمالي تكلفة مالية حوالي 160 مليون جنيه، مؤكدا أن المحافظة حريصة على رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بالمدن والقرى لتحقيق السيولة المرورية وزيادة معدلات الأمان بها.

هذا وشدد محافظ قنا على المقاولين القائمين بتنفيذ مشروعات الرصف بتطبيق معايير الجودة في عمليات الرصف وزيادة معدلات العمل لضمان الانتهاء من تنفيذ تلك الطرق طبقا للجداول الزمنية المحددة سلفا، موجها رؤساء الوحدات المحلية ومدير مديرية الطرق والنقل ورئيس لجنة استلام الطرق بعمل تقارير حول مستوى آدا المقاولين ومدى التزامهم بتطبيق المواصفات الفنية ومعايير الجودة ومعدلات إنجاز الطرق.

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