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تفاصيل اجتماع مناقشة الإشتراطات البنائية الجديدة في الدقهلية

الأحد 30/مايو/2021 - 04:52 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ برئاسة إجتماع مناقشة الإشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بحضور اللواء عبدالقادر النوري وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة والدكتورة سارة عبدالحميد متدربة البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وأعضاء اللجنة العليا لمراجعة تراخيص البناء.

ووجه "نائب المحافظ " بتشكيل لجنة من التفتيش والمتابعة بالمحافظة للمرور علي كافة المراكز والمدن والأحياء لرصد كافة العقارات التي يتم بنائها ولم يتم حصرها وعرضها علي اللجنة العليا بالمحافظة لمراجعتها للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية الجديدة من عدمه.

كما وجه " الشيخ " بسرعة تشكيل اللجان الفرعية بالوحدات المحلية خلال الأسبوع الجاري وإعداد النماذج والتقارير الخاصة بالمباني الجاري العمل بها لعرضها علي اللجنة العليا لفحصها وابداء الرأي الفني والقانوني تجاهها.
وأكد " نائب المحافظ " أن هناك إهتمام بالغ للسيد محافظ الدقهلية للعمل الجاد والمستمر من قبل كافة أجهزة المحافظة للقضاء علي ظاهرة البناء العشوائي والغير مخطط وإنهاء الفوضي العقاريه..
والجدير بالذكر أن اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية قد أعلن عن البدء في التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة لمدة شهرين في 27 مركزًا ومدينة علي مستوي المحافظات علي أن يتم تطبيق المنظومة بشكل كامل في ألو يوليو وفي الدقهلية تم اختيار مدينة طلخا للتطبيق التجريبي للمنظومة.


جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة علي مستوي المحافظات وتنفيذًا لتعليمات اللواء محمود شعرواي في هذا الشأن.
تفاصيل اجتماع مناقشة الإشتراطات البنائية الجديدة في الدقهلية
تفاصيل اجتماع مناقشة الإشتراطات البنائية الجديدة في الدقهلية
تفاصيل اجتماع مناقشة الإشتراطات البنائية الجديدة في الدقهلية
تفاصيل اجتماع مناقشة الإشتراطات البنائية الجديدة في الدقهلية
تفاصيل اجتماع مناقشة الإشتراطات البنائية الجديدة في الدقهلية
تفاصيل اجتماع مناقشة الإشتراطات البنائية الجديدة في الدقهلية
تفاصيل اجتماع مناقشة الإشتراطات البنائية الجديدة في الدقهلية
تفاصيل اجتماع مناقشة الإشتراطات البنائية الجديدة في الدقهلية
تفاصيل اجتماع مناقشة الإشتراطات البنائية الجديدة في الدقهلية
تفاصيل اجتماع مناقشة الإشتراطات البنائية الجديدة في الدقهلية

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