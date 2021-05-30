الموافقة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وسحب قانون المحميات الطبيعية.. ماذا حدث بمجلس الشيوخ اليوم؟

• رئيس "الشيوخ" يعلن سحب مشروع قانون الحكومة بشأن المحميات الطبيعية

• وزيرة التخطيط: جائحة كورونا فرضت علينا خطة استثنائية للعام المالي الجديد

• وزيرة التخطيط: تخصيص 30% من الاستثمارات لتنمية الصعيد



وأشارت "السعيد" خلال الجلسة العامة، المنعقدة الأن، إلى المستهدفات الرئيسة في الخطة في مجال التنمية الاجتماعية، موضحة أن الخطة تستهدف خفض مُعدّل النمو السكاني إلى نحو 2٪، وتقليل مُعدّل التضخم السنوي إلى 6٪، وخفض مُعدّل البطالة إلى نحو 7.3٪، مع تقليص مُعدّل الفقر إلى 28.5٪، وخفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5٪، وزيادة مُشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعُمرية في مُعدّلات البطالة.



• وكيل "الشيوخ": مصر تسير بخطى قوية نحو بناء اقتصاد على أعلى مستوى رغم كورونا



أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أنه بات جليًا وواضحًا على نحو أذهل المراقبين والاقتصاديين في العالم، أن مصر حققت نجاحًا اقتصاديًا على رغم جائحة كورونا التي أرهقت اقتصاديات كل الدول في العالم، وعلى رغم التحديات في الداخل والخارج، فكنا أمام مشروعات عملاقة هدفها المواطن المصري وصحته، ودليل ذلك القوانين التي تصدر تباعًا وهدفها المواطن المصري.



وأعلن "أبو شقة" تأييده لمشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021 2022، العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018 2019-2021 2022 المعروض على الجلسة العامة للشيوخ اليوم، مؤكدًا أن المشروع المقدم له أهمية كبيرة طبقًا للمادة 249 من الدستور التي توجب أخذ رأي مجلس الشيوخ لمشروع الخطة المستدامة لمشروع التنمية الاقتصادية، ويعرض هذا الرأي على الرئيس ومجلس النواب ويصدر بقانون، وعلينا أن نفخر به وأن نشير إلى هذا المشروع الوطني لبناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.



وأضاف "أبو شقة"، أن ذلك المشروع الوطني، وعلى رغم التحديات الأكبر إضافة لفيروس كورونا فإن مصر جادة وتسير بخطى ثابتة وقوية نحو بناء اقتصاد على أعلى مستوى، وعلى رغم أن المؤشرات الاقتصادية والبطالة تشير إلى تدهور كبير في أزمة كورونا فإن الدولة مستمرة في الوفاء بمتطلبات المواطن المصري والبناء مستمر.



ووجه أبو شقة التحية والشكر إلى اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، مؤكدًا تحيته وتقديره للمجهود العلمي على هذا البيان الجامع المانع الشافي الذي سلط الأضواء على حقيقة الإصلاح الاقتصادي الذي يجري في مصر.





• "الشيوخ" يوافق نهائيًا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية



وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، نهائيًا، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 2019- 20212022)،



ويهدف مشروع القانون الى ضبط النمو السكاني وتنمية الأسرة، وفى مقدمتها تحقيق التمكين الاقتصادي ويستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية (18- 45) عاما من العمل والاستقلالية المالية، والتدخل الخدمي ويهدف إلى خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها، والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي ويستهدف رفع وعى المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية من خلال استهداف السيدات والشباب المقبلين على الزواج، والتحول الرقمي والهدف منه الوصول الذكي للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة ومتابعتها من خلال بناء منظومة “الأسرة المصرية” لربط قواعد بيانات كافة المبادرات والمشروعات التي تم تنفيذها في الأعوام الأخيرة.



كما يهدف مشروع القانون، النظر لخطة مجابهة تحدى ارتفاع معدل البطالة وتوفير فرص العمل، حيث تستهدف خطة 2122 الارتقاء بمستويات التشغيل لإبقاء معدل البطالة عند مستوى منخفض في حدود 7.3% في عام الخطة.

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الموافقة النهائية على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وسحب مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المحميات الطبيعة، والذي سبق وتم إرساله للغرفة الثانية لأخذ رأيه فيها."الفجر" ترصد أبرز ما جاء بالجلسة العامة على النحو التالي:افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، صباح اليوم الأحد، وذلك لنظر تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ۲۰۲۲۲۰۲۱ العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (۲۰۱۹۲۰۱۸-۲۰۲۲۲۰۲۱).وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ورود رسالة من رئيس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن سحب مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المحميات الطبيعة، والذي سبق وتم إرساله للغرفة الثانية لأخذ رأيه فيها.يأتي ذلك بعد إعلان رئيس مجلس النواب في جلسة سابقة، سحب الحكومة عدد من مشروعات القوانين المقدمة ومنها، مشروع قانون المحميات الطبيعية.قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر شهدت عِدّة أزمات انعكست بصورة جليّة على الأداء الاقتصادي، ثم شهَدَ عامي ( 2015، 2016) مرحلة إعادة البناء الـمُؤسّسي، حيث تبنّت الدولة البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أسفر عن تصاعُد مُعدّلات النمو الاقتصادي إلى 5.6٪ عام 2018 2019 وخلال النصف الأول من عام 2019 2020.وأضافت "السعيد" خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اثناء مناقشة خطة التنمية الاقتصادية للعام المالى 2021 2022، أن أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا فرضت نفسها على الساحة عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 212022 وتفصيل أقسامها وتحديد مستهدفاتها، وهو ما جعل تصميم الخطة يُستَهَل في قسمها الأول باستعراض التَّطوّراتُ الاقتصاديَّة العالـميَّة الـمُعاصرة في ظِلَّ جائحةِ فيرُوس كورونا والتي تُشكّل تحديًا غير مسبوق للنُظُم الصحية والاقتصادية لدول العالم كافة.وتابعت: أن ما يُعَد مطمئنًا للاقتصادات الناشئة والنامية، بالرغم من اشتداد الأزمة، أن توقّعات المؤسسات التمويلية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، جاءت أكثر تفاؤلًا بالنسبة لتلك الدول خلال عام 2021 مقارنة بالاقتصادات الـمُتقدّمة ((6٪) مُقابل (3.9٪)).وأشارت إلى أن الخطة مُتوسطة الـمدى جاءت لتستهدف مُعدّل نمو 6.4٪ في عام 202021، ثم 6.8٪ عام 212022، مؤكدة أنه رغم انتشار جائحة كورونا في العالـم، إلا أن انعكاساتها على مصر كانت محدودة، حيث أن مُعدّل نمو (3.6٪) خلال عام 192020 يُعد إنجازًا كبيرًا.قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المستهدفات الرئيسية للخطة في مجال التنمية الاقتصادية تتمثل في تحقيق مُعدّل نمو مُرتفع للناتج الـمحلى الإجمالي يصل إلى 5.4٪، وزيادة نصيب الفرد من الناتج الـمحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4٪، وكذا مُضاعفة مُعدّل الادخار إلى نحو 11.2٪، مع زيادة مُعدّل الاستثمار إلى 17.6٪، وزيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليار دولار، وتصاعُد الاحتياطيّات الدولية من النقد الأجنبي على نحو تدريجي لتبلُغ 42 مليار دولار بنهاية عام الخطة.وتناولت السعيد الحديث حول مستهدفات الخطة في مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي، مشيرة إلي أن الخطة تستهدف تخصيص ثلث الاستثمارات العامة على الأقل للتنمية في الصعيد والـمحافظات الحدودية، والتوسّع في إقامة الـمدن الجديدة، وترشيد استخدام الطاقة وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مع التوسّع في استخدام التكنولوجيا النظيفة في إطار الاقتصاد الأخضر والـمشروعات صديقة البيئة، وتطوير الـمناطق العشوائية غير الـمُخططة في المحافظات وتنفيذ برنامج إزالة كافة الـمناطق غير الآمنة.