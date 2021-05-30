لإعلان مواعيد غلق المحال.. بدء اجتماع اللجنة العليا لأزمة كورونا

بدأ اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل.





ويأتي ذلك لإعلان موقف مواعيد غلق المحال والمولات والمقاهي مع قرب انتهاء المهلة، التي كانت أعلنتها اللجنة منذ أسبوعين، سواء من حيث الإبقاء على نفس المواعيد الاستثنائية في التاسعة مساء ومدها أسبوعين إضافيين، أو العودة لمواعيد الغلق الصيفية.