رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول يدشن الميني فوتبول النسائية بنادي جزيرة الورد

(النسائية والبراعم والناشئين بالدقهلية ) شهد نادي جزيرة الورد بمحافظة الدقهليه المؤتمر الصحفي لتدشين كرة القدم النسائية المصغرة ( الميني فوتبول النسائية )



أقيم التدشين بحضور مؤسس ورئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول ورئيس الإتحاد العربي أحمد سمير سليمان صحبة النائب طارق عبد الهادي عضو لجنه الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ ورئيس نادي جزيرة الورد والنائبة ولاء عبد الفتاح عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ومقرر لجنة الكرة النسائية بإتحاد الميني فوتبول والكابتن حسن المزاحي رئيس منطقة الدقهلية للميني فوتبول، علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية.



وقد حضر المؤتمر الصحفي أعضاء مجلس إدارة منطقة الدقهلية للميني فوتبول وأعضاء مجلس إدارات الهيئات المشاركة من نادي جزيرة الورد ونادي المنصورة الذي انضم مؤخرا للإتحاد ومركز شباب ميت غراب ولاعبات الفرق الثلاثه والأجهزة الفنية والإعلاميين وضيوف الشرف.

ياسر حسن المزاحي. ومحمد صلاح عضو مجلس إدارة نادي المنصورة والدكتور محمد فاروق نائب رئيس منطقة الدقهلية للميني فوتبول والكابتن حسن حسني امين صندوق منطقة الدقهلية، ومصطفي خليل عضو مجلس ادارة منطقة الدقهلية ورئيس اللجنة الاعلامية، وكريم عبد العال المدير التنفيذي للمنطقة، أحمد ماهر رئيس مجلس ادارة مركز شباب ميت غراب، جاسر خالد مدير ادراة الشباب والرياضة بالسنبلاوين،و هشام عبد المقصود عضو مجلس ادارة نادي جزيرة الورد والمشرف علي النشاط الرياضي والكابتن مريم شحاته مدير فني فريق الميني فوتبول النسائي بنادي المنصورة والأستاذ حسن حامد والأستاذ صلاح صالح حماد أعضاء اللجنة الاعلامية بمنطقة الدقهلية.و فرج صلاح مراسم الاتحاد.



وقد قام رئيس الإتحاد أحمد سمير بعد المؤتمر الصحفي بشرح قواعد اللعبة نظريا وعمليا للاعبات للفرق الثلاثه نادي المنصورة ونادي جزيرة الورد ومركز شباب ميت غراب وتم تطبيق قواعد اللعبه كامله فنيا في مباراتين تجريبيتين شهدت روحا عاليه وأداءا متميز وإستيعاب من اللاعبات أبناء محافظة الدقهلية اللاتي أبدين سعادة كبيرة بمشاركتهم في رياضة الميني فوتبول النسائية وإدارجهم في بطولة رسميه للدوري المصري الممتاز الأول لكرة القدم المصغرة النسائية (الميني فوتبول النسائية) والتي ستنطلق قريبا وتوجه رئيس الإتحاد أحمد سمير بخالص الشكر والتقدير للنائب طارق عبد الهادي واكد سعادته بهذا الصرح الرياضى العظيم بمحافظة الدقهليه مهنئا مجلس إدارة نادي جزيرة الورد علي المجهود الكبير في بناء فريق قوي للميني فوتبول وحصولة علي المركز الثاني في أول بطولة كاس مصر للميني فوتبول رجال كما وجه الشكر للكابتن حسن المزاحي علي المجهود الكبير له ولمجلس إدارة منطقة الدقهلية للميني فوتبول في توسيع قاعدة الإنتشار والممارسة في كل أرجاء محافظة الدقهلية كما أثني رئيس الإتحاد أحمد سمير علي المجهود المبذول في وقت قصير من النائبة ولاء عبد الفتاح لدعم الكرة النسائية في محافظة الدقهلية وإنضمام نادي المنصورة بفريق نسائي يتم إعدادة جيدا والتأكيد علي أهميه ممارسة الرياضة لأبناء محافظة الدقهلية ومصر بصفه عامة من اجل توسيع قاعدة الرياضة والكشف عن المواهب الشابة وتوجه رئيس الإتحاد أحمد سمير بخالص الشكر إلي الأستاذ علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة علي الاهتمام برياضة الميني فوتبول النسائية والتأكيد علي أهمية مشاركة شابات الدقهلية بمختلف الأعمار في رياضة الميني فوتبول وتاكيدا علي أهمية مشاركة المرأة والفتاة المصرية في كافة الانشطة وكذلك توجه بالشكر الجزيل للجميع وكل اللاعبات علي الجهد الكبير ليخرج حفل إنطلاق رياضة الميني فوتيول النسائية بهذة الصورة الرائعة نظرا للاهتمام الكبير من شابات المحافظة بهذة الرياضة حيث ان هذة الرياضة من أهم اهدافها البحث عن المواهب الشابه وتحديدا اليوم من فتيات مصر بالدقهلية وأضاف أحمد سمير قائلا أننا اليوم جئنا محافظة الدقهلية لنعلن في هذا اليوم 29 مايو 2021 ميلاد وتدشين رياضة الميني فوتبول النسائية بالدقهلية من أجل توسيع قاعدة الإنتشار والممارسة ثم يأتي دورنا بالكشف عن المواهب الشابة المليئة بالمحافظة وتحديدا من فتياتنا أبناء مصر وإعطاء الفرصة لهن لإظهار مواهبهم. ثم بعد ذلك توجه رئيس الإتحاد أحمد سمير صحبة المسؤلين والحضور الي مركز شباب ميت غراب لتدشين البراعم والناشئين وأبدي سعادته وإعجابة بما شاهدة من مواهب من البراعم والناشئين الذين حضروا مهرجان التدشين وحسن التنظيم والإستقبال من القائمين علي مهرجان التدشين بمركز شباب ميت غراب وقام رئيس الاتحاد أحمد سمير بشرح قواعد وفنيات اللعبة لهم نظريا وعمليا وابدي إعجابه الشديد بهم لسرعة إستيعابهم مؤكدا ان هؤلاء هم مستهدف الإتحاد الحقيقي لبناء جيل من هؤلاء يكونون هما عماد رياضة الميني فوتبول مستقبلا في مصر وهذا هو الهدف السامي الذي نعمل من اجلة ومشاركة الجميع وتوسيع قاعدة الإنتشار والممارسة والكشف عن المواهب الشابه وأن مصر وقيادتها دائما تهتم بأبنائها وشبابها قريبة منهم في كل ربوع الوطن وخاصة المناطق الحدودية في ظل الدعم الكبير لشباب مصر في كافة المجالات من الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي الشباب المصري وكذلك الجهود الكبيرة لمعالي وزير الشباب والرياضة الاستاذ الدكتور أشرف صبحي صاحب الأيادي البيضاء في إشهار الإتحاد ودعمه المتواصل لنا والتنسيق المستمر مع سيادته لنشر اللعبة في كل ربوع مصر واختتم حديثه بتحيا مصر رئيسا وجيشا وشعبا.