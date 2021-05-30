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الرئيس الفلسطيني لـ عباس كامل: نثمن مواقف مصر بقيادة السيسي لدعم شعبنا ونصرة قضيته

الأحد 30/مايو/2021 - 05:02 م
بوابة الفجر
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استقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، الوزير اللواء عباس كامل، والوفد المرافق له، حيث تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالتهدئة الشاملة، بما يشمل القدس والضفة وغزة، وإعادة إعمار قطاع غزة، وملف الحوار الوطني الفلسطيني، والأفق السياسي الذي يعتبر مدخلاً للاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.

وثمّن الرئيس الفلسطيني، وفقًا وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مواقف وجهود ومبادرة الشقيقة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة.

فيما نقل الوزير عباس كامل، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتأكيده بأنه رأس الشرعية الفلسطينية وعنوانها، وستواصل مصر التنسيق والعمل مع دولة فلسطين في جميع الخطوات والمبادرات.

حضر اللقاء، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج.

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عباس كامل بوابة الفجر الفجر السيسي ابو مازن

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