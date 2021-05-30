شديد قناوي : الفوز على بترول اسيوط دفعة لتخطي عقبة سوهاج





قال شديد قناوي المدير الفني للمنيا بأن لاعبوه قدموا أداء على قدر المسؤولية في لقاء بترول اسيوط الذي حقق خلالهم الفريق المنياوي بالقسم الثاني .



واضاف قناوي أنه سعيد بروح اللاعبين الذين خاضوا اللقاء وصمموا على الفوز والحفاظ علية حتى ختام اللقاء



وأشار قناوي، بأن الفريق يقوم باستعداد قوي للغايه لكافه المباريات، موضحا بانه سيبدأ بالتفكير في المباراه القادمه مع فريق نادي سوهاج، حيث أن المنيا يأخد كل مباراة على حدة لعدم التشتيت .



وقدم المدير الفني للمنيا التهنئه لكل جماهير نادي المنيا ومجلس الاداره، موضحا بانه سعيد بتحقيق الفوز على فريق بترول أسيوط.



وفاز نادي المنيا، علي فريق بترول أسيوط، أمس، بهدف نظيف، في المباراه التي جمعتهما على بترول أسيوط، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعه والعشرين لمسابقة دوري القسم الثاني للموسم الكروي 2020\2021