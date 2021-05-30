عرض إماراتي جديد لخطف فرجاني ساسي من الزمالك
تلقى
الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك،
عرضًا جديدًا عن طريق وكيل أعماله الليبي مهند عون من أحد الأندية الإماراتية
الكبرى للانضمام اليها في الموسم المقبل.
ومن
المقرر أن ينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل
لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع القلعة البيضاء.
حيث
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن العرض الاماراتي الجديد هو سبب توقف التجديد
بين ساسي والفارس الأبيض، الأيام الماضية بعدما كان اللاعب قاب قوسين أو أدنى
من الاستمرار داخل القلعة البيضاء.
وتابع
المصدر، أن العرض الإماراتي مغري للغاية، ويفوق عرض الدحيل القطري، خصوصا أن
وكيل اللاعب أقنع النادي بزيادة راتب ساسي عن مليوني يوور في الموسم.
وكان
ساسي قد اتفق مع الدحيل القطري منذ فترة للانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات
الصيفية المقبلة، إلا أن اللجنة الجديدة بالزمالك عرضت عليه البقاء بنفس المقابل
المادي المتفق عليه وتعويضه بفارق القيمة بعقد إعلانات لإحدى شركات الأغذية.