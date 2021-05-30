Advertisements

عرض إماراتي جديد لخطف فرجاني ساسي من الزمالك

الأحد 30/مايو/2021 - 05:05 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements

 

تلقى الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عرضًا جديدًا عن طريق وكيل أعماله الليبي مهند عون من أحد الأندية الإماراتية الكبرى للانضمام اليها في الموسم المقبل.

 

ومن المقرر أن ينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

 

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن العرض الاماراتي الجديد هو سبب توقف التجديد بين ساسي والفارس الأبيض، الأيام الماضية بعدما كان اللاعب قاب قوسين أو أدنى من الاستمرار داخل القلعة البيضاء.

 

وتابع المصدر، أن العرض الإماراتي مغري للغاية، ويفوق عرض الدحيل القطري، خصوصا أن وكيل اللاعب أقنع النادي بزيادة راتب ساسي عن مليوني يوور في الموسم.

 

وكان ساسي قد اتفق مع الدحيل القطري منذ فترة للانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن اللجنة الجديدة بالزمالك عرضت عليه البقاء بنفس المقابل المادي المتفق عليه وتعويضه بفارق القيمة بعقد إعلانات لإحدى شركات الأغذية.

أخبار تهمك

تصريح مثير من جوارديولا بعد خسارة لقب دوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

بعد الاعتداء عليه بالشوم.. رئيس حي عين شمس يكشف تفاصيل حالته الصحية

منذ ساعة

هل يعود مرتضى منصور لرئاسة الزمالك بعد قرار محكمة القضاء الإداري؟

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مصر تنسق مع "أبو مازن" لعقد اجتماعات للفصائل الفلسطينية بالقاهرة

منذ ساعة الا ربع

جوارديولا يحسم مستقبله مع السيتي بعد خسارة دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

منذ حوالي 20 ساعة

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

منذ يوم

عاجل.. صدمة قوية للأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة وسط غيابات بالجملة

منذ ساعة و نصف

جوارديولا يثير الجدل بعد خسارة دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. برشلونة يبرم 4 صفقات نارية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يفقد نجما جديدا أمام الجونة بسبب الإصابة

منذ حوالي 7 ساعات

هكذا علقت الفنانة زينب غريب على متابع يطلب الزواج منها

منذ ساعتين

عاجل.. الأهلي يعلن تشخيص إصابة محمد هاني ومدة الغياب

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الاهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:22 م

جوارديولا يحسم مستقبله مع السيتي بعد خسارة دوري أبطال أوروبا

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

10:37 ص

الاهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

03:31 م

جوارديولا يثير الجدل بعد خسارة دوري أبطال أوروبا

04:28 م

عاجل.. برشلونة يبرم 4 صفقات نارية

02:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»