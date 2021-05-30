عرض إماراتي جديد لخطف فرجاني ساسي من الزمالك

تلقى الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عرضًا جديدًا عن طريق وكيل أعماله الليبي مهند عون من أحد الأندية الإماراتية الكبرى للانضمام اليها في الموسم المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن العرض الاماراتي الجديد هو سبب توقف التجديد بين ساسي والفارس الأبيض، الأيام الماضية بعدما كان اللاعب قاب قوسين أو أدنى من الاستمرار داخل القلعة البيضاء.

وتابع المصدر، أن العرض الإماراتي مغري للغاية، ويفوق عرض الدحيل القطري، خصوصا أن وكيل اللاعب أقنع النادي بزيادة راتب ساسي عن مليوني يوور في الموسم.

وكان ساسي قد اتفق مع الدحيل القطري منذ فترة للانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن اللجنة الجديدة بالزمالك عرضت عليه البقاء بنفس المقابل المادي المتفق عليه وتعويضه بفارق القيمة بعقد إعلانات لإحدى شركات الأغذية.