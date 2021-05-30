Advertisements

"التعاون الدولي" والأمم المتحدة يطلقان خارطة طريق الإطار الاستراتيجي للشراكة 2023/2027

الأحد 30/مايو/2021 - 05:37 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements

أطلقت وزارة التعاون الدولي ومكتب الأمم المتحدة في مصر، خارطة طريق الإطار الاستراتيجي الجديد للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للفترة من 2023 إلى 2027، والذي يستهدف دعم جهود الدولة لتنفيذ التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030؛ وذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.

كما استعرضت وزارة التعاون الدولي ومكتب الأمم المتحدة في مصر إنجازات المشروعات والشراكات التنموية المنفذة خلال 2020 ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، بالإضافة إلى مناقشة موازنة المشروعات والشراكات المستهدف تنفيذها خلال عام 2021/2022.

وتنبثق عن لجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي أربع مجموعات عمل حول (1) التنمية الاقتصادية الشاملة (2) العدالة الاجتماعية (3) استدامة الموارد البيئية والطبيعية (4) تمكين المرأة، ويتناوب على رئاسة مجموعات النتائج وزير من الحكومة بشكل مشترك مع الوكالة الأممية ذات الصلة، وتعمل تلك المجموعات جنباً إلي جنب على تحقيق النتائج المستهدفة، بينما تتولى لجنة التسيير مراجعة النتائج والمخرجات من كل مجموعة؛ وتبلغ الموازنة المقدرة للاتفاق الإطاري منذ توقيعه في 2018 نحو 1.2 مليار دولار.

أخبار تهمك

هل يعود مرتضى منصور لرئاسة الزمالك بعد قرار محكمة القضاء الإداري؟

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة وسط غيابات بالجملة

منذ ساعة و نصف

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

منذ يوم

عاجل.. صدمة قوية للأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يفقد نجما جديدا أمام الجونة بسبب الإصابة

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

منذ حوالي 20 ساعة

بعد الاعتداء عليه بالشوم.. رئيس حي عين شمس يكشف تفاصيل حالته الصحية

منذ ساعة و 6 دقيقة

هكذا علقت الفنانة زينب غريب على متابع يطلب الزواج منها

منذ ساعتين

عاجل.. برشلونة يبرم 4 صفقات نارية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ حوالي 7 ساعات

جوارديولا يحسم مستقبله مع السيتي بعد خسارة دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. مصر تنسق مع "أبو مازن" لعقد اجتماعات للفصائل الفلسطينية بالقاهرة

منذ أقل من ساعة

جوارديولا يثير الجدل بعد خسارة دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن تشخيص إصابة محمد هاني ومدة الغياب

منذ ساعتين و 47 دقيقة

تصريح مثير من جوارديولا بعد خسارة لقب دوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

الاهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:22 م

جوارديولا يحسم مستقبله مع السيتي بعد خسارة دوري أبطال أوروبا

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

10:37 ص

الاهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

03:31 م

جوارديولا يثير الجدل بعد خسارة دوري أبطال أوروبا

04:28 م

عاجل.. برشلونة يبرم 4 صفقات نارية

02:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»