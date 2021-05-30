بالتزامن مع زيارة الوفد الأمني لفلسطين.. شاهد الرئيس السيسي في قلب غزة

بالتزامن مع زيارة الوفد الأمني المصري لقطاع غزة، لفتت وسائل الإعلام المحلية صور كبيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي داخل الشوارع الرئيسية بمدينة غزة اليوم الأحد.





ولم تكن الصورة وحدها فقط داخل شوارع غزة ولكن كتب على صور الرئيس التى علقت: "سأظل داعما ومساندا للقضية الفلسطينية بالفعل قبل القول".





وففي سياق متصل، كان قد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى دعمه للقيادة الفلسطينية والرئيس أبو مازن، ووجه الرئيس السيسى رسالة للرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن ينقلها رئيس المخابرات العامة الوزير عباس كامل تؤكد على دعم مصر الكامل للشعب الفلسطينى.





ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار الجهـود والاجتماعـات لـحـل مشكلة الأسرى والمفقودين بين إسرائيل وحركة "حماس".





والجدير بالذكر أنه قد وصل وفد إعلامي مصري إلى قطاع غزة اليوم الأحد، برئاسة الإعلاميين عمرو أديب ولميس الحديدي.





وقام رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، بتسليم عباس رسالة السيسي في رام الله اليوم.