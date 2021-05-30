هيئة الدواء: ضبط أدوية مهربة بقيمة ٣٦ مليون جنيه





تمكنت هيئة الدواء المصرية، بالإشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ومكافحة المخدرات ومباحث التموين وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة والسكان، من ضبط 665 ألف عبوة أدوية، بقيمة ٣٦ مليون جنيه.



حيث تمكنت الحملات المشتركة من ضبط أدوية مسجلة بهيئة الدواء تباع بأماكن غير مرخصة، وأدوية مهربة وغير مسجلة بالهيئة، بالإضافة إلى ٣٩٠ ألف عبوة كمامات مجهولة المصدر، بلغت قيمتها ٧٠٠ ألف جنيه.



يذكر أن الإدارة المركزية للعمليات بالهيئة قامت بشن ٢٧١٣ حملة تفتيشية بالتنسيق مع الجهات الرقابية، وضبط ١٤٨ مكان غير مرخص، وذلك في الآونة الأخيرة.



يأتي ذلك في إطار دور الهيئة الرقابي، وجهودها لمتابعة وضبط سوق الدواء المصري، ومكافحة تهريب الأدوية من الخارج، ومداهمة أماكن التخزين والتداول غير المرخصة.