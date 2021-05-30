Advertisements

هيئة الدواء: ضبط أدوية مهربة بقيمة ٣٦ مليون جنيه

الأحد 30/مايو/2021 - 05:10 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements


تمكنت هيئة الدواء المصرية، بالإشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ومكافحة المخدرات ومباحث التموين وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة والسكان، من ضبط 665 ألف عبوة أدوية، بقيمة ٣٦ مليون جنيه.

حيث تمكنت الحملات المشتركة من ضبط أدوية مسجلة بهيئة الدواء تباع بأماكن غير مرخصة، وأدوية مهربة وغير مسجلة بالهيئة، بالإضافة إلى ٣٩٠ ألف عبوة كمامات مجهولة المصدر، بلغت قيمتها ٧٠٠ ألف جنيه.

يذكر أن الإدارة المركزية للعمليات بالهيئة قامت بشن ٢٧١٣ حملة تفتيشية بالتنسيق مع الجهات الرقابية، وضبط ١٤٨ مكان غير مرخص، وذلك في الآونة الأخيرة.

يأتي ذلك في إطار دور الهيئة الرقابي، وجهودها لمتابعة وضبط سوق الدواء المصري، ومكافحة تهريب الأدوية من الخارج، ومداهمة أماكن التخزين والتداول غير المرخصة.
هيئة الدواء: ضبط أدوية مهربة بقيمة ٣٦ مليون جنيه
هيئة الدواء: ضبط أدوية مهربة بقيمة ٣٦ مليون جنيه
هيئة الدواء: ضبط أدوية مهربة بقيمة ٣٦ مليون جنيه
هيئة الدواء: ضبط أدوية مهربة بقيمة ٣٦ مليون جنيه
هيئة الدواء: ضبط أدوية مهربة بقيمة ٣٦ مليون جنيه
هيئة الدواء: ضبط أدوية مهربة بقيمة ٣٦ مليون جنيه
هيئة الدواء: ضبط أدوية مهربة بقيمة ٣٦ مليون جنيه
هيئة الدواء: ضبط أدوية مهربة بقيمة ٣٦ مليون جنيه

أخبار تهمك

جوارديولا يحسم مستقبله مع السيتي بعد خسارة دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة وسط غيابات بالجملة

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. برشلونة يبرم 4 صفقات نارية

منذ حوالي 3 ساعات

بعد الاعتداء عليه بالشوم.. رئيس حي عين شمس يكشف تفاصيل حالته الصحية

منذ ساعة

جوارديولا يثير الجدل بعد خسارة دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

هكذا علقت الفنانة زينب غريب على متابع يطلب الزواج منها

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. صدمة قوية للأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح مثير من جوارديولا بعد خسارة لقب دوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مصر تنسق مع "أبو مازن" لعقد اجتماعات للفصائل الفلسطينية بالقاهرة

منذ ساعة الا ربع

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يفقد نجما جديدا أمام الجونة بسبب الإصابة

منذ حوالي 6 ساعات

هل يعود مرتضى منصور لرئاسة الزمالك بعد قرار محكمة القضاء الإداري؟

منذ حوالي 5 ساعات

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

منذ يوم

الاهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يعلن تشخيص إصابة محمد هاني ومدة الغياب

منذ ساعتين و 43 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:22 م

جوارديولا يحسم مستقبله مع السيتي بعد خسارة دوري أبطال أوروبا

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

10:37 ص

الاهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

03:31 م

جوارديولا يثير الجدل بعد خسارة دوري أبطال أوروبا

04:28 م

عاجل.. مصر تنسق مع "أبو مازن" لعقد اجتماعات للفصائل الفلسطينية بالقاهرة

04:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»