Advertisements

عاجل.. تأجيل مباراة الزمالك والمقاصة في كأس مصر

الأحد 30/مايو/2021 - 05:10 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
تلقى نادي الزمالك اخطارا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بتأجيل لقاء مصر المقاصة في بطولة كأس مصر لموعد يحدد لاحقا.


وكان من المقرر أن يلتقي الزمالك مع مصر المقاصة يوم الجمعة المقبل، في الدور ربع النهائي من البطولة.


وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدف دون رد في دور الــ16 من البطولة في اللقاء الذي جمعهما الخميس الماضي.


ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة في المباراة المقرر لها الساعة التاسعة مساء، على ستاد خالد بشارة، في الجولة الخامسة والعشرون للدوري الممتاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مباراة الزمالك والمقاصة في كأس مصر تأجيل مباراة الزمالك والمقاصة في كأس مصر بهدف دون رد الإسماعيلى

أخبار تهمك

جوارديولا يحسم مستقبله مع السيتي بعد خسارة دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. برشلونة يبرم 4 صفقات نارية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مصر تنسق مع "أبو مازن" لعقد اجتماعات للفصائل الفلسطينية بالقاهرة

منذ ساعة الا ربع

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

منذ حوالي 20 ساعة

هكذا علقت الفنانة زينب غريب على متابع يطلب الزواج منها

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يفقد نجما جديدا أمام الجونة بسبب الإصابة

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة وسط غيابات بالجملة

منذ ساعة و نصف

الاهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين

تصريح مثير من جوارديولا بعد خسارة لقب دوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

بعد الاعتداء عليه بالشوم.. رئيس حي عين شمس يكشف تفاصيل حالته الصحية

منذ ساعة

جوارديولا يثير الجدل بعد خسارة دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. صدمة قوية للأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن تشخيص إصابة محمد هاني ومدة الغياب

منذ ساعتين و 44 دقيقة

هل يعود مرتضى منصور لرئاسة الزمالك بعد قرار محكمة القضاء الإداري؟

منذ حوالي 5 ساعات

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

مواجهة محتملة مع الاسماعيلي.. تعرف على طريق الزمالك حتي نهائي كأس مصر

طريق الزمالك حتى نهائي كأس مصر.. والإسماعيلي أبرز المنافسين

شاهد.. خطاب الأمن إلى اتحاد الكرة بشأن تأجيل مباريات الكأس

ننشر موعد مباراة الزمالك والمقاصة بعد تعديله في كأس مصر والقنوات الناقلة

قبل موقعة الكأس.. المقاصة يقهر الزمالك 6-5 (تقرير)

قبل موقعة الكأس.. تاريخ مباريات طلعت يوسف مع 9 أندية ضد الزمالك (أرقام)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:22 م

جوارديولا يحسم مستقبله مع السيتي بعد خسارة دوري أبطال أوروبا

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

10:37 ص

الاهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

03:31 م

جوارديولا يثير الجدل بعد خسارة دوري أبطال أوروبا

04:28 م

عاجل.. مصر تنسق مع "أبو مازن" لعقد اجتماعات للفصائل الفلسطينية بالقاهرة

04:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»