عاجل.. تأجيل مباراة الزمالك والمقاصة في كأس مصر

تلقى نادي الزمالك اخطارا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بتأجيل لقاء مصر المقاصة في بطولة كأس مصر لموعد يحدد لاحقا.









وكان من المقرر أن يلتقي الزمالك مع مصر المقاصة يوم الجمعة المقبل، في الدور ربع النهائي من البطولة.









وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدف دون رد في دور الــ16 من البطولة في اللقاء الذي جمعهما الخميس الماضي.









ويستع د الزمالك لمواجهة الجونة في المباراة المقرر لها الساعة التاسعة مساء، على ستاد خالد بشارة، في الجولة الخامسة والعشرون للدوري الممتاز.



