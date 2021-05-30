مشروع سفراء الأزهر يؤهل 500 عضوا بهيئة تدريس جامعة الأزهر



وأكد محمد أبو زيد الأمير، أن الجهد الذي قامت به المنظمة كان له أثر فعال جدا في حصول الكليات على الجودة.



شارك بالبرنامج عدد (27) كلية من كليات جامعة الأزهر، عدد (30) عميد ووكيل، وعدد (432) أعضاء هيئة التدريس، عدد (90) موظف، عدد (215) طالب، وعدد (22) خريج أزهري، وذلك في الفترة من ١٥ أبريل حتى ٣٠ مايو ٢٠٢١م.



جدير بالذكر أن استراتيجيات التحول الرقمي تقوم به وزارتي الاتصالات والشباب، من خلال مشروع طوّر وغيّر بالتعاون مع مؤسسة كير مصر للتنمية وشركة مايكروسوفت؛ حيث يقوم المشاركين بالاختبار من خلال منصتها، وأن هؤلاء المشاركين يتم إعدادهم كوادر قيادية جامعية بكلياتهم.

أنهت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر من خلال مشروع سفراء الأزهر، وبالتعاون مع وزارتي الاتصالات والشباب تأهيل عدد (500) قيادة من قيادات جامعة الأزهر، من السادة عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، ومسؤولي مشروع سفراء الأزهر بالكليات على استراتيجيات التحول الرقمي، والذي تضمن مفاهيم التحول الرقمي والرقمنة، المواطن الرقمي، الذكاء الاصطناعي، انترنت الأشياء، الأمن السيبراني.وصرح محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر - ونائب رئيس المنظمة، حرص الجامعة والمنظمة على الاهتمام بالتحول الرقمي؛ تضامنًا مع جهود الدولة، وأفاد بأن المشتركين بالبرنامج من عمداء وأعضاء هيئة تدريس خرجوا بانطباع فوق الممتاز على الاستقبال والجهد الذي قام به المشروع والمنظمة والجامعة.