Advertisements

مشروع سفراء الأزهر يؤهل 500 عضوا بهيئة تدريس جامعة الأزهر

الأحد 30/مايو/2021 - 05:13 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements
أنهت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر من خلال مشروع سفراء الأزهر، وبالتعاون مع وزارتي الاتصالات والشباب تأهيل عدد (500) قيادة من قيادات جامعة الأزهر، من السادة عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، ومسؤولي مشروع سفراء الأزهر بالكليات على استراتيجيات التحول الرقمي، والذي تضمن مفاهيم التحول الرقمي والرقمنة، المواطن الرقمي، الذكاء الاصطناعي، انترنت الأشياء، الأمن السيبراني.

وصرح محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر - ونائب رئيس المنظمة، حرص الجامعة والمنظمة على الاهتمام بالتحول الرقمي؛ تضامنًا مع جهود الدولة، وأفاد بأن المشتركين بالبرنامج من عمداء وأعضاء هيئة تدريس خرجوا بانطباع فوق الممتاز على الاستقبال والجهد الذي قام به المشروع والمنظمة والجامعة.

وأكد محمد أبو زيد الأمير، أن الجهد الذي قامت به المنظمة كان له أثر فعال جدا في حصول الكليات على الجودة.

شارك بالبرنامج عدد (27) كلية من كليات جامعة الأزهر، عدد (30) عميد ووكيل، وعدد (432) أعضاء هيئة التدريس، عدد (90) موظف، عدد (215) طالب، وعدد (22) خريج أزهري، وذلك في الفترة من ١٥ أبريل حتى ٣٠ مايو ٢٠٢١م.

جدير بالذكر أن استراتيجيات التحول الرقمي تقوم به وزارتي الاتصالات والشباب، من خلال مشروع طوّر وغيّر بالتعاون مع مؤسسة كير مصر للتنمية وشركة مايكروسوفت؛ حيث يقوم المشاركين بالاختبار من خلال منصتها، وأن هؤلاء المشاركين يتم إعدادهم كوادر قيادية جامعية بكلياتهم.

أخبار تهمك

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

منذ حوالي 20 ساعة

هل يعود مرتضى منصور لرئاسة الزمالك بعد قرار محكمة القضاء الإداري؟

منذ حوالي 6 ساعات

الاهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين

عاجل.. صدمة قوية للأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد الاعتداء عليه بالشوم.. رئيس حي عين شمس يكشف تفاصيل حالته الصحية

منذ ساعة

عاجل.. برشلونة يبرم 4 صفقات نارية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مصر تنسق مع "أبو مازن" لعقد اجتماعات للفصائل الفلسطينية بالقاهرة

منذ ساعة الا ربع

هكذا علقت الفنانة زينب غريب على متابع يطلب الزواج منها

منذ ساعتين

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يفقد نجما جديدا أمام الجونة بسبب الإصابة

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح مثير من جوارديولا بعد خسارة لقب دوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن تشخيص إصابة محمد هاني ومدة الغياب

منذ ساعتين و 45 دقيقة

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

منذ يوم

جوارديولا يحسم مستقبله مع السيتي بعد خسارة دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة وسط غيابات بالجملة

منذ ساعة و نصف

جوارديولا يثير الجدل بعد خسارة دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:22 م

جوارديولا يحسم مستقبله مع السيتي بعد خسارة دوري أبطال أوروبا

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

10:37 ص

الاهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

03:31 م

جوارديولا يثير الجدل بعد خسارة دوري أبطال أوروبا

04:28 م

عاجل.. برشلونة يبرم 4 صفقات نارية

02:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»