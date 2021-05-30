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محافظ بورسعيد يبحث الموقف التنفيذي لمول الفرما

الأحد 30/مايو/2021 - 05:13 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي في العمل بمول الفرما الجديد وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والأجهزة المعنية واستشاري المحافظة

وأعلن المحافظ عن قرب الانتهاء في انشاء واحدة من المشروعات التجارية والسياحية والترفيهية والخدمية وهو مشروع مول الفرما الجديد الذي يتميز بموقعة المتميز بقلب المدينة ويوجد باهم شارعين بالمحافظة وهو شارع مصطفي كامل حيث يوجد حديقة الفرما وقبة هيئة قناة السويس وميناء غرب بورسعيد وشارع محمد علي احد اهم المحاور المرورية الرئيسية بالمحافظة التي شهد اعمال تطوير بشكل جمالي وحضاري

وأكد محافظ بورسعيد أن مشروع مول الفرما ببورسعيد يمثل إضافة للمشروعات السياحية والتجارية على أرض بورسعيد، ويساهم فى تحقيق الرواج التجارى والسياحي للمحافظة، كما يعد واجهة حضارية ومشرفة لبورسعيد تماشيا مع الطفرة التى حققتها الدولة المصرية ببورسعيد

لافتا بان هناك متابعة مستمرة للمشروع وأن المحافظة تقدم كافة الدعم والتسهيلات لكافة الجهات لسرعة انجاز المشروع

يذكر أن مشروع مول الفرما ببورسعيد يعد من المشروعات الحضارية الواعدة فى المجال التجارى والسياحى ببورسعيد،،ويقام علي مساحة ١٥٣٦٨م٢ ويتكون من دور ارضي واول جراج بطاقة استيعابية ١٠٠ سيارة ودور ثاني وثالث ورابع بمساحة كل دور ٢٦٠٠م٢ ويضم ١٥٠ محل متعدد الاغراض بمساحات مختلفة بالاضافة الي دور خامس يضم عدد من المطاعم والكافيهات بالاضافة الي مطاعم الماكولات السريعة ومناطق مفتوحه وكاميرات مراقبة، ومصاعد داخلية، وأماكن ترفيهية، بما يساهم فى دعم وتنشيط القطاع السياحي

كما تطل الواجهة الشمالية للمول علي مساحة من اللاند سكيب والتي يتخللها عدد من الزراعات المختلفة والمساحات المفتوحة.

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