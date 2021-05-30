سميرة سعيد تروج لأغنيتها "اتنين بالليل" بهذه الطريقة

روجت النجمة سميرة سعيد لأغنيتها "اتنين بالليل" وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وكتبت تعليقا قائله: "اتنين بالليل.. قريبا" ومن المقرر طرح الأغنية في الأيام المقبلة.















وكانت آخر أعمال سميرة سعيد أغنية "متاهة" والتي تصدرت من خلالها التريند وهي من كلمات شادى نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقى هانى ربيع، ومن إخراج نضال هانى.