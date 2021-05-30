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عاجل.. السيسي يوجه بالاستمرار في تنفيذ خطط إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية

الأحد 30/مايو/2021 - 05:18 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
رقية جمال
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قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجتمع مع رئيس الوزراء ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ووزيري قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

ووجه الرئيس السيسي، بمواصلة تعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بهدف توفير منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات السوق المحلي.

كما وجه الرئيس بالاستمرار في تنفيذ خطط إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية.

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