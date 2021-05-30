أول رد من مرتضى منصور بعد قرار "القضاء الإداري" بشأن الإيقاف

مرتضى منصور .. زادت أزمات نادي الزمالك في الآونة الأخيرة، عقب حل مجلسه السابق بقرار اللجنة الأولمبية المصرية، وعينت لجنة مؤقتة، لتطفو على السطح أزمات عقو اللاعبين ومشاكل أخرى.





مرتضى منصور





وتصدر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق اليوم الأحد تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب الإعلان عن قبول دعواه المقامة للمطالبة بإيقاف قرار اللجنة الأولمبية المصرية.





قبول دعوى مرتضى منصور





وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قبول الدعوي المقامة من رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور والتي طالب بشأن وقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد.





تعليق مرتضى منصور





وعلق مرتضى منصور على القرار، في منشور له على حسابه الشخصي عبر فيس بوك قال فيه: " مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الشرعي المنتخب يسجد شاكرا الله سبحانه وتعالى ويشكر جماهير الزمالك الوفية وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين وقضاء مصر العظيم على الحكم الصادر اليوم بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية بعزله أربع سنوات.





رد مرتضى منصور على الحكم





وقال مرتضى منصور إن المحكمة أكدت أن قرار هشام حطب غير مشروع ويعتبر اعتداء على إرادة الجمعية العمومية التي انتخبته رئيسا للنادي، لافتاً إلى أنه ليس من حق اللجنة الأولمبية إصدار هذا القرار المخالف للقانون والمواثيق الدولية.





مرتضى منصور يطالب بالتعويض





وأكد مرتضى منصور أنه سيقيم غدا دعوي قضائية ضد هشام حطب ولجنتة مطالبا منهم بتعويض 20 مليون جنيه عن الأضرار التي أصابته من قرارهم الانتقامي بعزله والذي ألغته محكمة القضاء الإداري.





حيثيات حكم مرتضى منصور





وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم، أن قرار اللجنة الأولمبية الصادر برئاسة هشام حطب شابه اعتداء على إرادة الجمعية العمومية لنادي الزمالك والتي انتخبت مرتضى منصور رئيسا للنادي في انتخابات شرعية وقانونية، وإن القرار على هذا النحو يعد قرارا غير مشروع يخالف صحيح القانون.





بطلان إيقاف مرتضى منصور





وأشارت المحكمة إلى أن تجاهل اللجنة لإرادة الجمعية العمومية لنادي الزمالك يجعل قرارها بوقف مرتضى منصور انحراف بالسلطة وإساءة في استخدامها، تكفي لبطلان القرار بما يتعين وقف تنفيذه.



