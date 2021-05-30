شحن 3400 طن ملح إلى لبنان عبر ميناء العريش





أكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استمرار عمليات تصدير الملح إلى الأسواق الخارجية عبر ميناء العريش البحري، مشيرة إلى أنه تم استقبال السفينة القادمة من ميناء الإسكندرية التي ترفع علم مولدوفيا; لشحن 3 آلاف و400 طن ملح إلى لبنان.





وأضافت الهيئة- في بيان، اليوم الأحد- أنه بوصول وشحن هذه السفينة فإنها تعتبر الحادية عشرة من نوعها لتصدير الملح; ليصبح إجمالي ما تم تصديره من الملح إلى الأسواق الخارجية عبر ميناء العريش 50 ألف طن.





من ناحية أخرى، استقبلت موانئ بورسعيد 19 سفينة حاويات وبضائع عامة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات، وغادرته 6 سفن، وتتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول سفينة.



