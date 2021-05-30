شاهد..صور من عقد قران ابنة الفنان الراحل صلاح رشوان

أقيم اليوم عقد قران ابنة الفنان الراحل صلاح رشوان وذلك بحضور عدد من نجوم الفن.



ومن أبرز الفنانين الذين حرصو على حضور عقد القران الفنانة مي نور الشريف وحنان مطاوع وابنتا الفنان أحمد راتب وإيمي طلعت زكريا.



واقتصر الحضور على الأقارب والأصدقاء المقربين كما ظهرت زوجة الفنان الراحل صلاح رشوان من عقد القران بصحبة العروسة ومي نور الشريف.