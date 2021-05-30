Advertisements

تقرير يفضح ممارسات أردوغان القمعية لمعارضيه

الأحد 30/مايو/2021 - 05:54 م
بوابة الفجر
Advertisements


تسلم البرلمان التركي، مذكرة من رئاسة الجمهورية لرفع الحصانة عن 11 نائبًا معارضًا. 

 

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة.

 

وشملت المذكرات 11 نائبًا من حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، إلى جانب نائب واحد من المستقلين.


 
 

وجاءت طلبات رفع الحصانة عن النواب بزعم اتهامهم في قضايا لها علاقة بالإرهاب، وهو ما ينفيه النواب، ويؤكدون أن نظام أردوغان يريد تضييق الخناق على كافة الأحزاب السياسية.

 

وكان البرلمان قد تسلم، 3 مذكرات مماثلة لرفع الحصانة عن نواب بحزبي الشعوب الديمقراطي، والمناطق الديمقراطية.


 
 

وتعتبر الحكومة التركية حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الممثل في البرلمان بـ65 نائبًا، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني.

 

لذلك تقوم سلطات أردوغان من وقت لآخر بالعديد من الممارسات للضغط على الحزب، وأعضائه، وشملت إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم، تحت ذريعة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له".


 
 

وتأتي ممارسات أردوغان في إطار سياسات يتبناها الحزب الحاكم في تركيا لتضييق الخناق على أحزاب المعارضة بعدما ارتفعت أسهمها لدى الناخبين، مقابل فشل وتراجع شعبية العدالة والتنمية.

أخبار تهمك

جوارديولا يحسم مستقبله مع السيتي بعد خسارة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

الاهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

منذ حوالي 21 ساعة

تصريح مثير من جوارديولا بعد خسارة لقب دوري الأبطال

منذ حوالي 7 ساعات

هل يعود مرتضى منصور لرئاسة الزمالك بعد قرار محكمة القضاء الإداري؟

منذ حوالي 7 ساعات

بفرمان من أليجري.. يوفنتوس يتحرك لضم نجم مانشستر يونايتد

منذ نصف ساعة

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

منذ يوم

عرض إماراتي جديد لخطف فرجاني ساسي من الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تأجيل مباراة الزمالك والمقاصة في كأس مصر

منذ أقل من ساعتين

ليفربول يبيع 8 نجوم للحصول على 80 مليون إسترليني

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. برشلونة يبرم 4 صفقات نارية

منذ حوالي 5 ساعات

القاطرة الإفريقية يضع الأهلي في ورطة قبل الميركاتو الصيفي

منذ ساعة

جوارديولا يثير الجدل بعد خسارة دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استصلاح الأراضي في سيناء

منذ ساعة و 17 دقيقة

بعد الاعتداء عليه بالشوم.. رئيس حي عين شمس يكشف تفاصيل حالته الصحية

منذ ساعتين و 34 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:44 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استصلاح الأراضي في سيناء

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

10:37 ص

جوارديولا يحسم مستقبله مع السيتي بعد خسارة دوري أبطال أوروبا

03:22 م

القاطرة الإفريقية يضع الأهلي في ورطة قبل الميركاتو الصيفي

05:59 م

الاهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

03:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»