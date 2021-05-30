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دبلوماسي سابق: التحركات المصرية تهدف لإطلاق عملية سلام جادة بين فلسطين وإسرائيل

الأحد 30/مايو/2021 - 05:56 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الجهود المصرية تتواصل لحل الأزمة الفلسطينية على كافة المستويات الميدانية من خلال إرسال وفود أمنية تتواصل لتثبيت وقف إطلاق النار، وجهود دبلوماسية من خلال التواصل بين وزير الخارجية الإسرائيلي والسفير سامح شكري وزير الخارجية المصري، في مباحثات اليوم بالقاهرة، أو من خلال الرسائل التي يحملها رئيس جهاز المخابرات للرئيس الفلسطيني محمود عباس، ولرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أخبار TEN" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن جميه هذه التحركات تصب في تعزيز جهود مصر في تثبيت مكاسب الأيام الماضية من وقف إطلاق النار وتثبيت الهدنة والعمل من اجل تدارس ملف الأسرى المفقودين بين حماس وإسرائيل بهدف خلق مناخ يسمح بتعزيز عملية إعادة إعمار قطاع غزة التي تبنتها مصر برصد 500 مليون دولار، والتي تحتاج مساندة الجانب الإسرائيلي لهذا التحرك والسماح بدخول مواد البناء والحفاظ على عملية الإعمار المنظمة والحفاظ عليها مستقبلًا.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه عقب نجاح مصر تسعى لضمان مناخ يسمح بتحقيق الهدف الأشمل وهو اطلاق عملية سلام جادة، منوهًا بأن الرسائل التي يحملها رئيس المخابرات العامة المصرية للرئيس الفلسطيني تؤكد السلطة الفلسطينية ستبقى هي العنوان والشريك المنطقي لمصر في محاولة إعادة إعمار غزة، والتعامل مع الواقع من خلال الاتصالات التي تتم مع الجانب الإسرائيلي وحماس يهدف لتثبيت وقف اطلاق النار في غزة.

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