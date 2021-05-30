القاطرة الإفريقية يضع الأهلي في ورطة قبل الميركاتو الصيفي

وضع المهاجم السنغالي آليو بادجي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المعار إلى فريق أنقرة جوجو التركي، مسؤولي القلعة الحمراء في ورطة بالغة الصعوبة، بعدما قرر ناديه عدم تمديد تعاقدهم معه بشكل نهائي.

الأهلي يبحث تسويق آليو بادجي في الصيف

ورفض مسؤولو النادي التركي تسديد مبلغ مليون يورو وهى قيمة الشرط الموجود في عقد المهاجم السنغالي آليو بادجي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لضمان تحويل الإعارة لبيع نهائي في الصيف المقبل بسبب الأزمة المالية.

من جانبه تبحث لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي برئاسة أمير توفيق المهاجم السنغالي آليو بادجي والبحث له عرض جديد سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي مقابل مليون يورو، خاصة أن الأحمر تعاقد معه مقابل 2 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي كان قد رفض عودة بادجي، بعد نهاية إعارته؛ بسبب عدم اقتناعه بإمكانيات اللاعب الهجومية.