القاطرة الإفريقية يضع الأهلي في ورطة قبل الميركاتو الصيفي

القاطرة الإفريقية يضع الأهلي في ورطة قبل الميركاتو الصيفي
وضع المهاجم السنغالي آليو بادجي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المعار إلى فريق أنقرة جوجو التركي، مسؤولي القلعة الحمراء في ورطة بالغة الصعوبة، بعدما قرر ناديه عدم تمديد تعاقدهم معه بشكل نهائي.
الأهلي
يبحث تسويق آليو بادجي في الصيف
ورفض
مسؤولو النادي التركي تسديد مبلغ مليون يورو وهى قيمة الشرط الموجود في عقد
المهاجم السنغالي آليو بادجي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لضمان
تحويل الإعارة لبيع نهائي في الصيف المقبل بسبب الأزمة المالية.
من
جانبه تبحث لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي برئاسة أمير توفيق المهاجم السنغالي
آليو بادجي والبحث له عرض جديد سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي مقابل
مليون يورو، خاصة أن الأحمر تعاقد معه مقابل 2 مليون يورو.
الجدير
بالذكر أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي
الأول بالنادي الأهلي كان قد رفض عودة بادجي، بعد نهاية إعارته؛ بسبب عدم اقتناعه
بإمكانيات اللاعب الهجومية.