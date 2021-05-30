41 ألف جنيه غرامات على محلات بالإسكندرية لعدم إلتزامهم بالإجراءات الإحترازية

وقعت محافظة الإسكندرية غرامات على عدد من المنشأت والمحلات قدرت بقيمة 41ألف جنيه، لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومواصلة الحملات المكبرة لمجابهة المخالفات.

وشن حي ثان المنتزه بالإسكندرية برئاسة اللواء حسن الجمال، حملة مكبرة مساء السبت يرافقه الدكتور محمد مسعد معاون المحافظ، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية، والحفاظ على الصحة العامة ورفع الإشغالات التي تعيق حركة سير المواطنين بالطريق العام، وتضمنت الحملة شوارع: النبوي المهندس، ميدان كوبري المندرة قبلي، 20 العصافرة قبلي، 45 بجهتيه القبلية والبحرية، طريق الكورنيش، وشارع الصبار بالمندرة بحري).

أسفرت الحملة عن غلق عدد 2 منشآه غير الملتزمة بالمواعيد المحددة من قِبل رئاسة مجلس الوزراء منشأتين، ورفع 16 حالة اشغال، وتحصيل غرامات فورية من المخالفين بقيمة إجمالية 26 ألف جنيه.

كما شن حي العامرية ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت حملة مسائية استهدفت شارع الكينج القديم والجديد وشارع محمد رشيد وطريق الكافوري برج العرب، حيث أسفرت الحملة عن غلق منشأتين، وغرامات مخالفة إجراءات تقدر بـ 6 آلاف جنيه، ورفع 6 حالات إشغال متنوعة والتحفظ عليها

وشن حي المنتزه أول حملة مسائية برئاسة المهندسة جيهان مسعود مرورا بشوارع: البكباشى العيسوي، جمال عبد الناصر، شارع خالد بن الوليد، شارع مصطفى كامل، منطقة السيوف شماعة، شارع 57 ميامي وشارع 22.

