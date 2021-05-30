Advertisements

41 ألف جنيه غرامات على محلات بالإسكندرية لعدم إلتزامهم بالإجراءات الإحترازية

الأحد 30/مايو/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
Advertisements
وقعت محافظة الإسكندرية غرامات على عدد من المنشأت والمحلات قدرت بقيمة 41ألف جنيه، لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومواصلة الحملات المكبرة لمجابهة المخالفات.
وشن حي ثان المنتزه بالإسكندرية برئاسة اللواء حسن الجمال، حملة مكبرة مساء السبت يرافقه الدكتور محمد مسعد معاون المحافظ، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية، والحفاظ على الصحة العامة ورفع الإشغالات التي تعيق حركة سير المواطنين بالطريق العام، وتضمنت الحملة شوارع: النبوي المهندس، ميدان كوبري المندرة قبلي، 20 العصافرة قبلي، 45 بجهتيه القبلية والبحرية، طريق الكورنيش، وشارع الصبار بالمندرة بحري).
أسفرت الحملة عن غلق عدد 2 منشآه غير الملتزمة بالمواعيد المحددة من قِبل رئاسة مجلس الوزراء منشأتين، ورفع 16 حالة اشغال، وتحصيل غرامات فورية من المخالفين بقيمة إجمالية 26 ألف جنيه.
كما شن حي العامرية ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت حملة مسائية استهدفت شارع الكينج القديم والجديد وشارع محمد رشيد وطريق الكافوري برج العرب، حيث أسفرت الحملة عن غلق منشأتين، وغرامات مخالفة إجراءات تقدر بـ 6 آلاف جنيه، ورفع 6 حالات إشغال متنوعة والتحفظ عليها
وشن حي المنتزه أول حملة مسائية برئاسة المهندسة جيهان مسعود مرورا بشوارع: البكباشى العيسوي، جمال عبد الناصر، شارع خالد بن الوليد، شارع مصطفى كامل، منطقة السيوف شماعة، شارع 57 ميامي وشارع 22.

أخبار تهمك

الاهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

ليفربول يبيع 8 نجوم للحصول على 80 مليون إسترليني

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تأجيل مباراة الزمالك والمقاصة في كأس مصر

منذ أقل من ساعتين

القاطرة الإفريقية يضع الأهلي في ورطة قبل الميركاتو الصيفي

منذ ساعة

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

منذ حوالي 21 ساعة

تصريح مثير من جوارديولا بعد خسارة لقب دوري الأبطال

منذ حوالي 7 ساعات

بفرمان من أليجري.. يوفنتوس يتحرك لضم نجم مانشستر يونايتد

منذ 34 دقيقة

بعد الاعتداء عليه بالشوم.. رئيس حي عين شمس يكشف تفاصيل حالته الصحية

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. برشلونة يبرم 4 صفقات نارية

منذ حوالي 5 ساعات

جوارديولا يثير الجدل بعد خسارة دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عرض إماراتي جديد لخطف فرجاني ساسي من الزمالك

منذ أقل من ساعتين

هل يعود مرتضى منصور لرئاسة الزمالك بعد قرار محكمة القضاء الإداري؟

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ حوالي 8 ساعات

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

منذ يوم

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استصلاح الأراضي في سيناء

منذ ساعة و 18 دقيقة

جوارديولا يحسم مستقبله مع السيتي بعد خسارة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:44 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استصلاح الأراضي في سيناء

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

10:37 ص

جوارديولا يحسم مستقبله مع السيتي بعد خسارة دوري أبطال أوروبا

03:22 م

القاطرة الإفريقية يضع الأهلي في ورطة قبل الميركاتو الصيفي

05:59 م

الاهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

03:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»