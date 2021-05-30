تداول 310 شاحنات و6 آلاف و700 طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر





ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم تداول 310 شاحنات و6 آلاف و700 طن بضائع عامة بموانئها خلال الساعات الـ 24 الماضية.





وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الأحد، أن حركة الواردات شملت ألفين و400 طن بضائع عامة و147 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 4 آلاف و300 طن بضائع عامة و163 شاحنة.





وأشارت إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينتين (الحرية2 ، ودليلة ) وغادرته السفينتان (محبة، وبوسيدون أكسبريس) كما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية "وصول وسفر" للعبارة (سينا).



