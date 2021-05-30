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تداول 310 شاحنات و6 آلاف و700 طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

الأحد 30/مايو/2021 - 06:19 م
بوابة الفجر
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ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم تداول 310 شاحنات و6 آلاف و700 طن بضائع عامة بموانئها خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الأحد، أن حركة الواردات شملت ألفين و400 طن بضائع عامة و147 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 4 آلاف و300 طن بضائع عامة و163 شاحنة.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينتين (الحرية2 ، ودليلة ) وغادرته السفينتان (محبة، وبوسيدون أكسبريس) كما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية "وصول وسفر" للعبارة (سينا).

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