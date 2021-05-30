قائد الجيش الليبي خليفة حفتر: لا يوجد سلام مع الإرهاب والمرتزقة (فيديو)

شدد المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، على دور الجيش الليبي في حماية أمن واستقرار البلاد.

وأكد أن عمليات الجيش لاستعادة طرابلس ساعدت في التوصل لحل سلمي، وأن الجيش دعم الحل السلمي في ليبيا على مدى السنوات الماضية، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

طالب حفتر بحل الميليشيات المسلحة، وخروج القوات الأجنبية، وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر دون مماطلة.

كما حذر أعداء السلام من العودة للعنف، مشددا على أنه لا يوجد سلام مع الإرهاب والمرتزقة في ليبيا، داعيا كل من يحمل السلاح خارج المؤسسة العسكرية إلى تسليم سلاحه وتسوية أوضاعه قبل فوات الأوان.