هيرتا برلين يستقرعلى بقاء دارداي مديره الفني

أعلن نادي هيرتا برلين الألماني لكرة القدم في الجمعية العمومية الافتراضية لأعضائه اليوم الأحد الإبقاء على مديره الفني بال دارداي.





وعاد دارداي لتدريب هيرتا برلين في منتصف الموسم الماضي ونجح في الإبقاء على الفريق بالبوندسليجا.





ويتواجد دارداي /45 عاما/ مع هيرتا برلين منذ عام 1997 سواء كلاعب أو عضو بالجهاز الفني، باستثناء موسم 2014 /2015 والذي عمل خلاله مع المنتخب المجري.





وتولى دارداي تدريب هيرتا برلين بين عامي 2015 و2019 ثم عمل في قطاعات الناشئين بالنادي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في يناير الماضي حيث كان الفريق يعاني من شبح الهبوط مما تسبب في الإطاحة بالمدرب السابق برونو لاباديا.