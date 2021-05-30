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السكة الحديد ببني سويف: إنتظام حركة القطارات بالخط الصاعد وتوقفها بـ"النازل"

الأحد 30/مايو/2021 - 06:12 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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صّرح مصدر بمحطة السكة الحديد ببني سويف، بإنتظام حركة القطارات بالخط الصاعد القادمة من القاهرة لمحافظات الوجه القبلي، دون توقف، بينما توقفت الحركة على الخط النازل للقطارات القادمة من أسوان إلى القاهرة، عقب خروج "بروجي" إحدى عربات قطار الصعيد رقم 833 عن القضبان.

وكانت محافظة بني سويف، شهدت، اليوم الاحد، توقف مؤقت لحركة القطارات عقب خروج "بروجي" إحدى عربات قطار الصعيد رقم 833 القادم من المنيا إلى القاهرة عن القضبان منذ قليل بالقرب من محطة سكة حديد ببا جنوب المحافظة، وغادر الركاب القطار وأتجهوا للطريق الزراعي لإستقلال سيارة أجرة "ميكروباص" لإستكمال رحلتهم.

وأكد مصدر داخل ديوان عام محافظة بني سويف، إن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات وجارٍ نقل ركاب القطار بواسطة سيارات الأجرة إلى القاهرة، بعد مغادرتهم عربات القطار.

وكشف مصدر بالسكة الحديد، سقوط عربة من قطار رقم 833 روسي خط " أسوان - القاهرة بمحطة ببا التابعة لمحافظة بني سويف وذلك بعد رجوع القطار للخلف لوجود منطقة قطع خط لتحديث الإشارات الجديدة.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية، أن القطار قام بالدخول الى محطة ببا، وتم اصدار أمر بالدفع للخلف من مراقبي الحركة لاستكمال مسير القطار على الخط الطالع حتى محطة الواسطى، شمال بني سويف.

وأشار المصدر، إلى أن قطع الخط يأتي ضمن تحديث منظومة الإشارات الجديدة الأمر الذي يتطلب تجديد البنية التحتية وتغيير جميع الفلنكات للقضبان مشيرا الى أن الهيئة دفعت بأوناش الرفع لرف العربة واستكمال القطار رحلته.

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