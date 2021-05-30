عاجل.. الزمالك يسقط الاتحاد المنستيري76-63 ويتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة

حقق فريق الزمالك لكرة السلة إنجازا جديدا للرياضة المصرية، بعدما فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا.





وتوج فريق الزمالك بطلا لدوري أبطال أفريقيا لكرة السلة والتي تقام للمرة الأولى تحت رعاية دوري المحترفين لكرة السلة NBA





وجاء تتويج الزمالك بالبطولة التي أقيمت في رواندا عقب فوزه في المباراة النهائية للبطولة على فريق الاتحاد المنستيري القوي بنتيجة 76-63





وقدم لاعبو الزمالك بطولة اكثر من رائعة، وتوجوا بلقب المسابقة عن جدارة واستحقاق.