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48 ساعة تحت الماء.. الضفادع البشرية تبحث عن جثتي حادث كوبري البليدة

الأحد 30/مايو/2021 - 06:14 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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تواصل قوات الإنقاذ النهري لليوم الثاني على التوالي عمليات التمشيط والبحث عن جثتي الشابين اللذين لقيا مصرعهما غرقا إثر اصطدام سيارة بسور كوبري
البليدة بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مأمور مركز شرطة العياط إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود حالتي وفاة بكوبري البليدة، نطاق المركز.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي بالطريق، اختلت عجلة القيادة بيد السائق فاصطدمت بسور الكوبري لتطيح بشابين في مياه نهر النيل.

ومن جانبه دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري بقيادة مدير الجنوب لانتشال الجثتين.

وتحفظت القوات على السائق المتسبب في الحادث وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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