اجتماع رباعي لبحث سبل تعزيز السياحة المصرية الكولومبية

اجتمعت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع جوريرو جوليان Guerrero Julian نائب وزير السياحة والتجارة والصناعة الكولومبي، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات السياحية بين الجانبين المصرى والكولومبى.



وشارك في الاجتماع السفير سامى سالم سفير مصر لدى كولومبيا، والسفيرة أنا ميلينا Ana Milena سفيرة كولومبيا لدى مصر، والسيد كريم محسن عضو غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة، وممثلين عن القطاع السياحى الحكومى من الجانبين.



وخلال الاجتماع قدمت شلبى عرضا تقديميا استعرضت خلاله الحركة السياحية الوافدة إلى مصر منذ استئناف حركة السياحة في يوليو الماضي.



وأشارت إلى أنها شهدت تحسنا ملحوظا مما يؤكد ثقة الدول التي استقبلت مصر سائحيها في المقصد السياحي المصري.



واستعرضت الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي وضعتها مصر ويتم تطبيقها في المطارات والمنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية لضمان صحة وسلامة العاملين بالقطاع السياحي والمواطنين والسائحين مع استئناف حركة السياحة الوافدة إليها.



وأكدت على أن السائح خلال تواجده في مصر يشعر بالأمان لما يلمسه من جدية في تطبيق هذه الإجراءات الاحترازية.



وتحدثت نائب الوزير عن الجهود التي قامت بها الوزارة للترويج للسياحة المصرية والتي من بينها الاكتشافات الأثرية العديدة التي تمثل عاملا أساسيا في جذب مزيد من الحركة السياحية، بالإضافة إلى دعوة العديد من المدونين والمؤثرين لزيارة مصر لنقل تجاربهم السياحية بها إلى متابعيهم، كما أشارت إلى موكب المومياوات الملكية الذى كان ولا يزال حديث العالم بأسره.



وأعرب نائب وزير السياحة والتجارة والصناعة الكولومبي عن حبه الشديد لمصر وشغفه بالأماكن الأثرية المصرية والسياحة النيلية واهتمامه بأعمال الأديب المصرى العالمى نجيب محفوظ.



وأشار إلى عدد من محاور التعاون السياحى بين الجانبين المصرى والكولومبى والتي من بينها التعاون في مجال التدريب في مختلف مجالات السياحة وتطوير السياحة الريفية حيث أشار إلى التجربة الكولومبية الناجحة في هذا الشأن فضلا عن التعاون في مجال الترويج من خلال تبادل المعلومات والخبرات، مشيرا إلى رغبة الجانب الكولومبي في بناء متحف عن تاريخ الطبيعة في كولومبيا معربا عن رغبته في الاستفادة من الخبرات المصرية ليكون على غرار المتحف المصرى الكبير.



وخلال الاجتماع تحدث سفير مصر لدى كولومبيا عن العلاقات السياحية الجيدة بين البلدين، مؤكدا على ضرورة تفعيل مزيد من اللقاءات مع وكلاء السياحة ومنظمى الرحلات من الجانبين لزيادة الحركة السياحية بين البلدين.



وأشارت سفيرة كولومبيا لدى مصر إلى العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وكولومبيا، مؤكدة على رغبة الجانب الكولومبي في تفعيل مزيد من التعاون مع الجانب المصرى خاصة في مجال السياحة.