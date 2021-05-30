من هي كاملة أبو ذكري التي تتصدر "تريند" جوجل؟

كاملة أبو ذكري .. توجد بعض الشخصيات الفنية أو الرياضية التي يعرفها البعض، رغم شهرتها، حيث أن الأنظار في الفن تتجه لأبطال العمل وفي الرياضة إلى اللاعبين، لذا قد نغفل البعض.





كاملة أبو ذكري





وتصدرت كاملة أبو ذكري تريند محرك البحث الشهير جوجل اليوم الأحد الموافق الـ30 من مايو 2021، عقب تداول صوراً لنجوم الفن والمجتمع في حفل زفاف ابنتها.





من هي كاملة أبو ذكري





وتساءل الكثيرون عن كاملة أبو ذكري التي تصدرت مؤشرات بحث جوجل، لكي يعرفوا أبرز المعلومات عنها وطبيعة عملها وحياتها الشخصية.





وترصد بوابة "الفجر" الإلكترونية لقرائها الكرام أبرز المعلومات عن كاملة أبو ذكري في السطور التالية:





ولدت المخرجة كاملة أبو ذكري في الـ8 من شهر يناير عام 1974، ووالدها الكاتب الكبير وجيه أبو ذكري، ما زاد حبها لعالم الفن، لتتجه نحو دراسة السينما.





دراسة كاملة أبو ذكري





ودرست كاملة أبو ذكري في المعهد العالي للسينما ونخرجت فيه، وتبدأ مشوارها في مجال الإخراج حيث تعد واحدة من أهم مخرجات جيلها، والتي قدمت العديد من الأعمال.





مشاركات كاملة أبو ذكري





شاركت كاملة أبو ذكري في عدد من المهرجانات السينيمائية الدولية، كما مثلت مصر من خلال فيلمها واحد صفر بمهرجان فينيسيا الدولي بدورته الـ66، وحصل هذا الفيلم علي أكثر من 45 جائزة دولية ومحلية.





أفلام كاملة أبو ذكري





قدمت المخرجة كاملة أبو ذكري العديد من الأعمال السينمائية لعل أبرزها فيلم "سنة أولى نصب" في عام 2004، وملك وكتابة في 2006، وفيلم "عن العشق والهوى إلى جانب فيلم "واحد صفر" في 2009، وفي عام 2011 قدمت فيلم "18 يوم"، و"يوم للستات" في 2017.





مسلسلات كاملة أبو ذكري





وأخرت كاملة أبو ذكري العديد من الأعمال الرامية منها "بنت امها ذات"، و"سجن النسا" في 2014، إلى جانب "واحة الغروب" في عام 2017، ومسلسل "بـ100 وش" والذي كان في عام 2020.





حفل زفاف ابنة كاملة أبو ذكري





واحتفلت المخرجة كاملة أبو ذكري يوم الجمعة الماضي، بزفاف ابنتها، حيث حضر عدد كبير من الفنانين، على رأسهم نيللي كريم وخالد النبوي ودرة وزوجها رجل الأعمال هاني سعد وآخرين، ما وضعها في اهتمامات البحث عبر جوجل.



