كفر الشيخ: توريد 174 ألف طن قمح حتى الآن





قال عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، إن استلام الاقماح المحلية خلال موسم 2021 الحالي يتم من خلال عدد 20 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفرالشيخ.





وأوضح أن إجمالى المورد منذ بداية الموسم فى 20 أبريل الماضى وحتى صباح اليوم الأحد، بلغ 174 ألف طن قمح.





وأضاف أن هناك متابعة من المحافظ جمال نور الدين على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عماد عبد الغنى حبيب، وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتعليمات المحافظ، حيث شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.