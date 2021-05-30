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بهذه الطريقة ساعدت "تويوتا" في تسريع عمليات التطعيم ضد كورونا

الأحد 30/مايو/2021 - 06:17 م
تويوتا
تويوتا
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يتم استخدام نظام الإنتاج الشهير "في الوقت المناسب" لشركة تويوتا موتور لتسريع التطعيم ضد فيروس كورونا في مسقط رأس الشركة، وفقا لما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية في تقرير.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن التقرير إن مدينة تويوتا، في مقاطعة آيتشي حيث يقع مقر شركة صناعة السيارات، طبقت بعض المعرفة التصنيعية لتطعيم كبار السن الذي بدأ اليوم الأحد.

وقالت الشركة إن أحد المواقع في مصنع تويوتا استخدم لافتات ومسارات وترميز لوني لزيادة التطعيم.

وأعلنت المدينة أواخر الشهر الماضي عن خطط للتعاون مع تويوتا ومع شركة ياماتو هولدينجز لتوصيل الطلبات في حملة التطعيم، فيما كان المؤولون يأملون أن يصبح نموذجا للشراكات بين القطاعين العام والخاص في بلد تخلف في طرح اللقاح.

ووافقت تويوتا على توفير المواقع والدعم التشغيلي، بينما تعاملت ياماتو مع الخدمات اللوجستية.

وقالت هيئة الإذاعة اليابانية إن تويوتا طبقت التقنيات التي تقلل من إهدار الوقت على خطوط الإنتاج، مثل قياس المدة التي يستغرقها الشخص بالثانية لتجاوز الاستقبال وإعداد ذراعه لتلقي الحقنة. وأضافت أنه تم استخدام المعلومات لتخصيص الموظفين والتأكد من أن الوافدين للتطعيم يسلكون أقصر طريق ممكن عبر المنشأة.​

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