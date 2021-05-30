ياسمين صبري توجه رسالة لجمهورها عبر "تويتر"

شاركت الفنانة ياسمين صبري تغريدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر".



‏وكتبت "صبري" قائله: "الحب يا الله أنت الأمان أنت الأمل أنت الطمأنينة أنت التوكل. اللهم استشعر حبي لك.









يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري كان مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في شهر رمضان 2020وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج ‏مرقس عادل، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة