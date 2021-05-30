التعليم تتيح النماذج الاسترشادية لامتحانات الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2021

اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة الأسئلة والإجابات الصحيحة للامتحان التجريبي الثاني للصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2020-2021 بكل اللغات، والذي تم عقده في الفترة من يوم الثلاثاء 23 مايو حتي الخميس 27 مايو 2021، وذلك علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الرابط التالي:

https:moe.gov.egarmaytest2021_3sec





وأوضحت الوزارة أن تجربة الامتحانات التجريبية هدفها تدريب الطلاب على نوعية الأسئلة وكيفية التعامل معها، مطالبة جميع الطلاب بضرورة الاطلاع على الأسئلة وإجاباتها على موقع الوزارة للتدريب عليها وأخذ كافة الاحتياطات التى تضمن الاستعداد للامتحان النهائى.

