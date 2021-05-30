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بفرمان من أليجري.. يوفنتوس يتحرك لضم نجم مانشستر يونايتد

الأحد 30/مايو/2021 - 06:29 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي يخطط لاقتحام سوق الإنتقالات الصيفية الحالية بقوة وذلك بعد فشل الفريق في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا في الموسم المنصرم.

وأكد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن يوفنتوس يحلم بالتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن عقد بول بوجبا مع المان يونايتد ينتهي في صيف 2022 وعزز تعاقد يوفنتوس مع الإيطالي ماسيميليانو أليجري إمكانية التعاقد مع بوجبا.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن بوجبا ارتبط بالإنضمام إلى العديد من الأندية الأوروبية على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني.

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