Advertisements
بفرمان من أليجري.. يوفنتوس يتحرك لضم نجم مانشستر يونايتد
الأحد 30/مايو/2021 - 06:29 م
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي يخطط لاقتحام سوق الإنتقالات الصيفية الحالية بقوة وذلك بعد فشل الفريق في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا في الموسم المنصرم.
وأكد
موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن يوفنتوس يحلم بالتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم
خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وأشار
الموقع الإيطالي إلى أن عقد بول بوجبا مع المان يونايتد ينتهي في صيف 2022 وعزز
تعاقد يوفنتوس مع الإيطالي ماسيميليانو أليجري إمكانية التعاقد مع بوجبا.
وأفاد
الموقع الإيطالي بأن بوجبا ارتبط بالإنضمام إلى العديد من الأندية الأوروبية على
رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني.
Advertisements