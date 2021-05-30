شيكو يواصل الصدارة ونبروه فى الملاحقة والأمير يواصل صحوته بالقسم الثالث بالدقهلية

إنتهت قبل قليل مباربات اليوم بالمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث حيث أقيمت 5 مواجهات بينما تختتم غدا مباريات الجولة بمواجهتى شبان بدواى و ميجاسبورت ، شباب الخيارية و عمال المنصورة.

شيكو عاد بفوز صعب من ملعب منافسه السنبلاوين بهدفين مقابل هدف حيث سجل هدفى شيكو أحمد شعراوى بينما أحرز السنبلاوين هدف متأخر قبل النهاية بواسطة حماده كوكا.

كما حقق نبروه فوزا كاسحا على حساب ضيفه إتحاد المنزلة سجلت بواسطة أحمد سليمان ، نادر عبدالعاطى ، نادر السيد ، محمد بيبو ، أحمد التليس بينما واصل الأمير صحوته بفوز بثنائية على ملعبه أمام شربين.

بلقاس واصل نتائجه الإيجابية بعدما تغلب على دقادوس بهدف هشام نوح بينما حسم التعادل الإيجابى بهدف لمثله مواجهة مياه الدقهلية وضيفه منية سمنود.

ترتيب فرق المجموعة التاسعة:

1- بايونيرز 55 نقطة

2- نبروه 54 نقطة

3- بلقاس 44 نقطة

4- شربين 34نقطة

5- ميجاسبورت 34 نقطة

6- مياه الدقهلية 34 نقطة

7- السنبلاوين 33 نقطة

8- منية سمنود 31 نقطة

9- كهرباء طلخا 30 نقطة

119- شباب الأمير 30 نقطة

10- الخيارية 28 نقطة

12- عمال المنصورة 23 نقطة

13- شبان بدواي 20 نقطة

14- المنزلة 14 نقطة

15- دقادوس 9 نقاط