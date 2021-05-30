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تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري

الأحد 30/مايو/2021 - 06:39 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستعد نادي الزمالك، لمواجهة نظيره الجونة، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة 25  من بطولة الدوري المصري الممتاز.


وتقام مباراة الزمالك أمام نظيره الجونة، على أرضية ملعب نادي الجونة.


ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 54 نقطة، بينما يتواجد الجونة في المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة.


ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

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