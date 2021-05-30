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“الفجر” تكشف أسباب الاعتداء على رئيس حي عين شمس

الأحد 30/مايو/2021 - 06:41 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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علق اللواء ماهر كامل هاشم رئيس حي عين شمس، على واقعة الاعتداء عليه بالشوم والعصى من جانب مجهولين أمام منزله بمنطقة مدينة نصر.

وأوضح “ماهر” في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، أن الاعتداء “متوقع” بعد محاربتي للفاسدين خلال الفترة الماضية.

ولفت “رئيس حي عين شمس” إلى أنه يتوجه حاليًا إلى نيابة مدينة نصر لاستكمال التحقيقات، مشيرًا إلى أن حالته الصحية مستقرة الآن، وتم عمل فحوصات طبية على المخ وفي انتظار التقارير.

كان اللواء ماهر هاشم رئيس عين شمس، داهم مندرة الميرغني بشارع متحف المطرية، منذ أسبوعين، والتي كانت شاهدة على واقعة فيديو الكفن الشهيرة.

واستمرارا لمحاربته للفساد، قام رئيس حي عين شمس، بعد تولية رئاسة الحي بأيام قليلة، بإزالة أكبر برج سكني في الحي مكون من 18 طابق، تم بناؤه بدون ترخيص ويمثل خطورة على العقارات المجاورة والسكان الماريين في الشارع.

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