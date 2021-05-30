Advertisements

مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع عن استكمال بناء سد النهضة بعد فضيحة صور الأقمار الصناعية

الأحد 30/مايو/2021 - 06:43 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
Advertisements

يشغل موضوع سد النهضة بال الكثير، وذلك بسبب التعنت الإثيوبي المستمر في استكمال الملء الثاني للسد دون اعتبار لدولتي المصب "مصر والسودان".


ومع تبادل البيانات من الجانب المصري والسوداني والإثيوبي، نجد أن أديس أبابا لا تزال تنتهج الخطوات أحادية الجانب دون أي رادع.


فضيحة الأقمار الصناعية

وفي مفاجأة من العيار الثقيل، كانت قد كشفت صورة حديثة تم التقطاتها عبر الأقمار الصناعية أمس السبت عن وجود بطء شديد في تعلية الممر الأوسط لسد النهضة الإثيوبي.


وأشارت قناة "العربية" والتي قامت بنشر صور القمر الصناعي إلى أن هذه الصور أثبتت التباطؤ والذي بدوره يقلل من احتمالات إمكانية قيام أديس أبابا ببدء الملء الثاني وتخزين كميات المياه التي أعلنت عنها من قبل والمقدرة بنحو 13,5 مليار متر مكعب.


الانشاءات ضعيفة

وفي سياق متصل، كان قد أدلى عباس شراقي وهو الخبير المصري في الموارد المائية بتصريحات صحفية مفادها بأن هذه الصور أكدت أن الانشاءات التي تهدف لتعلية الممر الأوسط لسد النهضة لا تزال ضعيفة للغاية.


وأكد "شراقي" أن ضعف هذه الانشاءات هو ما يزيد الشكوك حول استطاعة إثيوبيا في بدء الملء الثاني وكذلك من المحتمل تأجيل الأمر للمرة الثامنة.


لماذا التعنت الإثيوبي؟

وعلى الرغم من صور الأقمار الصناعية التي كشفت الكثير من الأشياء، إلا أن إثيوبيا لاتزال على عنادها المستمر وتصرح بأن كل شئ على ما يرام.


وأشار الخبير المصري إلى أن التعنت الإثيوبي، ربما يعود للعديد من الأسباب السياسية بالإضافة إلى محاولة النظام الإثيوبي استغلال هذه السدد من أجل كسب شعبية والفوز الخاص بآبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي خلال الانتخابات القادمة.

مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع عن استكمال بناء سد النهضة بعد فضيحة صور الأقمار الصناعية
مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع عن استكمال بناء سد النهضة بعد فضيحة صور الأقمار الصناعية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سد النهضة ومصر سد النهضة الملء الثاني من سد النهضة الملء الثاني الاقمار الصناعية اثيوبيا

أخبار تهمك

تصريح مثير من جوارديولا بعد خسارة لقب دوري الأبطال

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ حوالي 8 ساعات

بفرمان من أليجري.. يوفنتوس يتحرك لضم نجم مانشستر يونايتد

منذ 34 دقيقة

الاهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استصلاح الأراضي في سيناء

منذ ساعة و 18 دقيقة

هل يعود مرتضى منصور لرئاسة الزمالك بعد قرار محكمة القضاء الإداري؟

منذ حوالي 7 ساعات

القاطرة الإفريقية يضع الأهلي في ورطة قبل الميركاتو الصيفي

منذ ساعة

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

منذ يوم

بعد الاعتداء عليه بالشوم.. رئيس حي عين شمس يكشف تفاصيل حالته الصحية

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عرض إماراتي جديد لخطف فرجاني ساسي من الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. برشلونة يبرم 4 صفقات نارية

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

منذ حوالي 21 ساعة

جوارديولا يثير الجدل بعد خسارة دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. تأجيل مباراة الزمالك والمقاصة في كأس مصر

منذ أقل من ساعتين

ليفربول يبيع 8 نجوم للحصول على 80 مليون إسترليني

منذ ساعة و نصف

جوارديولا يحسم مستقبله مع السيتي بعد خسارة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

لهذا السبب تنتهج إثيوبيا سياسة المراوغة في أزمة سد النهضة

خبير: سد النهضة يكتسب حصانة حال اكتماله ..ويؤكد: "هنكون أمام قنبلة مائية"

خبير يكشف عن كارثة في مفاوضات سد النهضة (فيديو)

مصر أمام خيارين لا ثالث لهما.. آخر مستجدات أزمة سد النهضة

السعودية تتدخل.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

مساعد وزير الخارجية الأسبق: إثيوبيا تستفز مصر لضرب سد لنهضة.. والسبب (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:44 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استصلاح الأراضي في سيناء

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

10:37 ص

جوارديولا يحسم مستقبله مع السيتي بعد خسارة دوري أبطال أوروبا

03:22 م

القاطرة الإفريقية يضع الأهلي في ورطة قبل الميركاتو الصيفي

05:59 م

الاهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

03:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»