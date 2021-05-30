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وزير الدفاع يلتقى وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية لجمهورية كوريا الجنوبية

الأحد 30/مايو/2021 - 06:47 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالسيد كانج أون هوا وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية ( DAPA ) لجمهورية كوريا الجنوبية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا فى زيارة تستغرق عدة أيام وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

تناول اللقاء سبل دعم التعاون المشترك وتعزيز العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى مجالات التصنيع الدفاعى، وتعزيز الشراكة الإستراتيجية فى مختلف المجالات لا سيما فى مجالات التعاون مع الشركات الكورية العاملة فى المجالات المختلفة للصناعات الدفاعية.

وأشاد القائد العام للقوات المسلحة خلال اللقاء بالعلاقات المتميزة التى تربط بين القوات المسلحة للبلدين الصديقين، فضلًا على التطلع لتطوير علاقات التعاون وتبادل الخبرات فى مجالات التصنيع العسكرى.

وأعرب الوزير الكورى الجنوبى عن تطلع بلاده للمشاركة فى معرض الصناعات الدفاعية "EDEX -2021" والذى تقام فعالياته خلال شهر ديسمبر 2021 بالقاهرة بإعتباره حدثًا عالميًا فى تعزيز الصناعة الدفاعية يستقطب كبرى الشركات العالمية المصنعة للأنظمة الدفاعية العسكرية والأمنية.

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وسفير جمهورية كوريا الجنوبية بمصر.

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