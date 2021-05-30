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أنشطة مكثفة للتدريب المصرى الباكستانى المشترك "حماة السماء -1"

الأحد 30/مايو/2021 - 06:48 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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واصلت عناصر قوات الدفاع الجوى المصرية والباكستانية تنفيذ فعاليات التدريب المصرى الباكستانى المشترك " حماة السماء -1 "، والذى تشارك به عناصر من وحدات وأنظمة الدفاع الجوى المصرية والباكستانية المختلفة.

وقد تضمنت الأنشطة مرحلة تدريب مسبق لتحقيق الدمج بين القوات المصرية والباكستانية، بتنفيذ مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية التى تناولت مناقشة أنظمة الدفاع الجوى الحديثة والمتطورة، وتنظيم معرضًا لأسلحة ومعدات الدفاع الجوى المشتركة فى التدريب بحضور قائد قوات الدفاع الجوى المصرى والفريق محمد حيدر مدير عام الأركان المشتركة الباكستانية. 

ونفذت القوات المشاركة من الجانبين عددًا من التدريبات التكتيكية المشتركة، ظهر خلالها مدى ما تتمتع به العناصر المشاركة من دقة وكفاءة عالية خلال تنفيذها كافة المهام التى تكلف بها.

يأتى التدريب "حماة السماء -1" فى إطار تنمية العلاقات العسكرية والتعاون المشترك لقوات الدفاع الجوى مع نظيرتها من الدول الشقيقة والصديقة.

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