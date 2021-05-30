ألمانيا تقدم منحة 2 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة في مصر





أعلنت سفارة ألمانيا بالقاهرة عن تقديم جمهورية ألمانيا الاتحادية منحة بقيمة 2 مليون جنيه مصري لمشاريع صغيرة لعشر منظمات غير حكومية مصرية هذا العام.





بالإضافة إلى ذلك، وكجزء من مبادرتها العالمية لمكافحة جائحة كورونا المستجد، أنشأت ألمانيا صندوقًا إضافيًا بقيمة تزيد قليلاً عن مليون جنيه مصري بهدف مساندة مصر في مكافحة الجائحة من خلال دعم مشاريع 6 منظمات أخرى.





وفي حفل بسيط أقيم يوم الأحد 30 مايو 2021، قام الدكتور /سيريل جان نون، سفير جمهورية ألمانيا، شخصيًا بتسليم الشيكات لممثلي ثلاث من تلك المنظمات وذلك تقديرا لمجهوداتهم.





وفي هذه المناسبة، قال الدكتور/ نون: "من المثير للإعجاب دائمًا أن نرى مدى الفرق الكبير الذي يمكن أن تحدثه منظمات مثل منظماتكم في حياة الأفراد. لذلك يسعدني بشكل خاص أنه يمكننا دعمكم في عملكم المهم للغاية، لا سيما في أوقات الجائحة. "





وقدم السفير /نون لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب شيكاً لشراء جهاز تدفئة الدم والبلازما لصالح “مركز مجدي يعقوب للقلب بأسوان" الذي يجري عمليات قلب مجانية للمحتاجين وخاصة الأطفال. بهذه الطريقة، تنقذ المؤسسة حياة البشر وتهديهم حياة جديدة.





وتم تقديم تبرع آخر لـ "مؤسسة وقفية المعادي الأهلية"، والتي تنوي إقامة ورشة صغيرة للأقمشة والإكسسوارات المنزلية والأقنعة والحقائب وبالتالي دعم حوالي 50 أسرة فقدت مصدر دخلها وفجأة أصبحت عاطلة عن العمل ودون شبكة أمان. تهدف المؤسسة إلى تدريب هذه الأسر على الخياطة والطباعة حتى يتمكنوا من كسب لقمة العيش بأنفسهم.





ومن خلال "مؤسسة أضواء المستقبل"، تدعم ألمانيا مبادرة لجامعي القمامة من منطقتي "عزبة النخل" و "الخصوص" لمكافحة جائحة كورونا المستجد، COVID-19، يهدف المشروع إلى تدريب 300 أسرة على تصنيع المطهرات ومواد التنظيف وتوزيع 800 مجموعة نظافة على 800 أسرة. تحتوي هذه المجموعات على مناشف قطنية وصابون وأقنعة ومطهرات. كما تدير المؤسسة حملة لتطهير الحيين، بالكامل.





بالإضافة إلى المنظمات المذكورة، ستفيد المنحة أيضًا العديد من المشاريع الصغيرة الأخرى هذا العام، بما في ذلك رياض الأطفال "المنتسوري"، ومشاريع دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقات الذهنية، ودور الأيتام للبنين والبنات، وورشة خياطة للفتيات للبنات بإحدى قرى محافظة الجيزة ة ومشروع تجديد وترميم وحدات صحية في ثلاث مدارس بالمطرية.