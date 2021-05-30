Advertisements

الغرف التجارية: مواعيد غلق المحلات الصيفية قرار إيجابي

الأحد 30/مايو/2021 - 07:44 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال المهندس متى بشاي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن بعض القطاعات تعرضت للضرر بسبب قرارات الغلق في التاسعة مساء بسبب كورونا.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد" أن محلات الملابس والأحذية من أشهر القطاعات التي تضررت بسبب قرارات الغلق في التاسعة مساء.

وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية التزام المحلات والمواطنين بالإجراءات الاحترازية، كي لا تجدد الحكومات قرارات الغلق في التاسعة مساء.

وأشاد بشاي بالمواعيد الصيفية لغلق المحلات في الحادية عشر قائلا: "له مميزات وعيوب في الوقت ذاته، مقولة المدينة التي لا تنام لم تعد موجودة، القاهرة ستنام"، مشيرا إلى أن تحديد موعد لغلق المحلات يوفر طاقة، ويساعد الحكومة على تنفيذ مشروعات الإنشاءات التي تنفذ ليلا.

أخبار تهمك

القاطرة الإفريقية يضع الأهلي في ورطة قبل الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ حوالي 10 ساعات

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

منذ يوم

عاجل.. برشلونة يبرم 4 صفقات نارية

منذ حوالي 6 ساعات

الاهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام الجونة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استصلاح الأراضي في سيناء

منذ ساعتين و 48 دقيقة

جوارديولا يحسم مستقبله مع السيتي بعد خسارة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان ناري.. موسيماني يطرد صفقة الأهلي الكبرى

منذ ساعة و نصف

الحكومة تقرر العودة للعمل بالمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات

منذ ساعة

تصريح مثير من جوارديولا بعد خسارة لقب دوري الأبطال

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يستعد للإعلان عن أول صفقتين في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة

مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع عن استكمال بناء سد النهضة بعد فضيحة صور الأقمار الصناعية

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

منذ حوالي 23 ساعة

بفرمان من أليجري.. يوفنتوس يتحرك لضم نجم مانشستر يونايتد

منذ ساعتين

قرارات عاجلة من لجنة إدارة أزمة كورونا بخصوص عودة العمل بالمقاهي والمحلات

منذ ساعة و 15 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:09 م

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام الجونة

مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع عن استكمال بناء سد النهضة بعد فضيحة صور الأقمار الصناعية

06:43 م

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

10:37 ص

فرمان ناري.. موسيماني يطرد صفقة الأهلي الكبرى

06:58 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استصلاح الأراضي في سيناء

05:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»