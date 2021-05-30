الغرف التجارية: مواعيد غلق المحلات الصيفية قرار إيجابي

قال المهندس متى بشاي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن بعض القطاعات تعرضت للضرر بسبب قرارات الغلق في التاسعة مساء بسبب كورونا.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد" أن محلات الملابس والأحذية من أشهر القطاعات التي تضررت بسبب قرارات الغلق في التاسعة مساء.



وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية التزام المحلات والمواطنين بالإجراءات الاحترازية، كي لا تجدد الحكومات قرارات الغلق في التاسعة مساء.



وأشاد بشاي بالمواعيد الصيفية لغلق المحلات في الحادية عشر قائلا: "له مميزات وعيوب في الوقت ذاته، مقولة المدينة التي لا تنام لم تعد موجودة، القاهرة ستنام"، مشيرا إلى أن تحديد موعد لغلق المحلات يوفر طاقة، ويساعد الحكومة على تنفيذ مشروعات الإنشاءات التي تنفذ ليلا.

