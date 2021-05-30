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محمد رمضان بصحبة بناته في أحدث جلسة تصوير
الأحد 30/مايو/2021 - 09:07 م
مي مرسي
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شارك الفنان محمد رمضان صورة من أحدث جلسات تصوير له جمعته ببناته وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".
وكتب "رمضان" تعليقا قائلا: "بناتي حبايبي حنين وكِنز محمد رمضان.. ربنا يحفظهم ويحفظ بناتكم جميعًا".
يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مشاركته في مسلسل "موسى" في السباق الرمضاني الماضي مع عدد من الفنانين منهم سمية الخشاب.
وكتب "رمضان" تعليقا قائلا: "بناتي حبايبي حنين وكِنز محمد رمضان.. ربنا يحفظهم ويحفظ بناتكم جميعًا".
يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مشاركته في مسلسل "موسى" في السباق الرمضاني الماضي مع عدد من الفنانين منهم سمية الخشاب.
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