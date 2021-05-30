عودة حركة قطارات الصعيد "بالتبادل" بعد خروج عربة عن القضبان ببنى سويف



عادت حركة قطارات الصعيد مرة أخرى فى الطالع والنازل بالتبادل بالقرب من محطة سكة حديد ببا جنوب محافظة بنى سويف عقب خروج "بروجي" إحدى عربات قطار الصعيد رقم 833 القادم من المنيا إلى القاهرة عن القضبان بالقرب من محطة سكة حديد ببا جنوب بني سويف.



ولم يسفر الحادث عن أي وقوع أى إصابات أو وفيات، فيما انتقل عددا من قيادات المحافظة والأمنية إلى محل الواقعة لمتابعة الحادث، بالإضافة إلى مهندسى وفنين من السكة الحديد والأوناش لرفع العربة وإعادتها إلى مسارها على القضبان لعودة الحركة مرة أخرى إلى الاتجاهين.



وقال أحمد محمد، مشرف أمن القطار، أن العربة رقم 4 خرجت عن القضبان عقب خروجه من محطة ببا، ما أدى لتوقف القطار بالقرب من المحطة، وغادر الركاب عربات القطار متجهين إلى موقف مدينة ببا "القريب من منطقة توقف القطار" وأستقلوا سيارات الأجرة "الميكروباص" لإستكمال رحلتهم.



وأضاف، أنه ينتظر حاليًا وصول "ونش" قادم من محطة الواسطى لرفع العربة التي خرجت عن القضبان، لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية ومسؤولوا السكة الحديد أنتقلوا على الفور عقب خروج القطار عن القضبان، نافيًا معرفته بسبب خروج القطار عن القضبانـ ومؤكدًا أن الحادث لم ينتج عنه أي إصابات أو وفيات بين الركاب.



ودفع النائب الدكتور عبدالله علي مبروك عضو مجلس النواب بمحافظة بني سويف، بسيارات "ميني باص" لنقل ركاب قطار الصعيد رقم 833 "أسوان ـ القاهرة" المتوقف بالقرب من محطة ببا، عقب خروج إحدى عرباته عن القضبان، لإستكمال رحتلهم إلى القاهرة.



وأستقل العشرات من ركاب القطار، سيارات "الميني باص" المملوكة لجمعية تنمية المجتمع المحلي بجزيرة ببا، جنوب بني سويف، لإستئناف رحلتهم إلى القاهرة، بعد توقف القطار رقم 833 القادم من المنيا إلى القاهرة ومغادرتهم لعرباته بالقرب من محطة ببا التابعة لمحافظة بني سويف



وكانت محافظة بني سويف، شهدت، اليوم الاحد، توقف مؤقت لحركة القطارات عقب خروج "بروجي" إحدى عربات قطار الصعيد رقم 833 القادم من المنيا إلى القاهرة عن القضبان منذ قليل بالقرب من محطة سكة حديد ببا جنوب المحافظة، وغادر الركاب القطار وأتجه بعضهم للطريق الزراعي لإستقلال سيارة أجرة "ميكروباص" لإستكمال رحلتهم.



وأكد مصدر داخل ديوان عام محافظة بني سويف، إن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات وجارٍ نقل ركاب القطار بواسطة سيارات الأجرة إلى القاهرة، بعد مغادرتهم عربات القطار.



وكشف مصدر بالسكة الحديد، سقوط عربة من قطار رقم 833 روسي خط " أسوان - القاهرة بمحطة ببا التابعة لمحافظة بني سويف وذلك بعد رجوع القطار للخلف لوجود منطقة قطع خط لتحديث الإشارات الجديدة.



وأضاف المصدر في تصريحات صحفية، أن القطار قام بالدخول الى محطة ببا، وتم اصدار أمر بالدفع للخلف من مراقبي الحركة لإستكمال مسير القطار على الخط الطالع حتى محطة الواسطى، شمال بني سويف.



وأشار المصدر، إلى أن قطع الخط يأتي ضمن تحديث منظومة الإشارات الجديدة الأمر الذي يتطلب تجديد البنية التحتية وتغيير جميع الفلنكات للقضبان مشيرا الى أن الهيئة دفعت بأوناش الرفع لرف العربة واستكمال القطار رحلته.

